台南首批自建社會住宅明年動工 外觀設計長這樣

為降低青年及弱勢族群居住負擔，台南市首座自建社會住宅選定在北區小東路、北門路交叉口的公有土地，將在明年初動工，預計2023年完工，可提供約350戶青年公宅。

該基地西臨台南公園，東鄰成功大學及台南火車站，交通區位良好，台南市都發局長莊德樑表示，這是市府自行興建公營住宅的首例，日前已和具公宅推動經驗的仲觀聯合建築師事務所簽約設計，攜手打造只租不售的公營住宅。考量地區發展需求以及社會公益性，規畫數種房型空間需求，採通用設計，並計畫取得綠建築、智慧建築及無障礙建築標章。

該工程預計明年動工，2023年完工，預期可提供約350戶青年公宅，並導入循環經濟設計概念，未來還有商業與社福空間。

台南市長黃偉哲上任後以打造「希望家園」為施政重點之一，以多元策略推動社會住宅，都發局表示，除了推動租金補貼、包租代管外，在興辦社會住宅部分，目前已規畫以公辦都更案招商，包括平實營區、精忠二村、二空新村等，公益性設施回饋取得公營住宅580戶，預計明年陸續動工，並採每年滾動式檢討，提供市民只租不售的社會住宅。