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傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
網友在台南市河樂廣場看到有人坐在燈座上，拍照po到台南市長黃偉哲臉書。圖／翻攝自黃偉哲臉書
網友在台南市河樂廣場看到有人坐在燈座上，拍照po到台南市長黃偉哲臉書。圖／翻攝自黃偉哲臉書

被富比士雜誌評鑑為世界7大最令人期待的公園之一台南「河樂廣場」在上周六才開幕，號稱台南市區最大的親水公園，未料才啟用3天，水池旁邊就有3座燈具被民眾坐壞，連台南市長黃偉哲都痛斥說「對於民眾公德心低落到這樣實在嘆為觀止」。

位在台南市中西區的「河樂廣場」，前身是陪伴府城走過33年的「中國城」，2016年台南市政府將其拆除，並保留部分遺構，該廣場以「潟湖及自然都市概念」的構想打造成雨林般親水環境，過程中幾經波折，如今順利啟用，開啟舊城區的新面貌。

不過，7日才剛啟用，就陸續傳出有民眾坐在燈座上，造成燈座歪斜，甚至斷裂，另外還出現機車違停亂象，讓台南市政府緊急公告各應變措施。經市府相關單位會勘後，決議禁止所有車輛進入廣場範圍停放，並將在周邊道路規畫停車位，初步評估可增設約170多席路邊機車停車格。

黃偉哲說，世界上7大最令人期待的公園在短短開幕3天，就有3座燈具被坐壞，他感到非常訝異及遺憾，對於民眾公德心低落到這樣實在嘆為觀止，加上旁邊造成的亂象，希望民眾能發揮自律，不要任意破壞公園設施。

黃偉哲表示，公園屬於全體市民，是台南的驕傲，也是台灣的驕傲，任意去坐燈具、任意去破壞，或是任意在水池丟東西等都不應該，設立公園的目的是盼大家能在此放鬆，而不是透過破壞公物而得到身心舒展，希望大家共同維護公園。

台南河樂廣場上周六才剛開幕，結果卻被民眾坐壞。圖／翻攝自黃偉哲臉書
台南河樂廣場上周六才剛開幕，結果卻被民眾坐壞。圖／翻攝自黃偉哲臉書

黃偉哲 違停

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