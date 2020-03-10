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疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

向第一線醫護人員致意 雲縣府邀10家業者贈防疫錦囊包

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣政府今天與縣內10家企業共同募集2千份「祈福健康包、雲林防疫錦囊包」，發贈給第一線的醫護人員。記者李京昇／攝影
雲林縣政府今天與縣內10家企業共同募集2千份「祈福健康包、雲林防疫錦囊包」，發贈給第一線的醫護人員。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，為向堅守防疫第一線醫護人員致敬，雲林縣政府今天與縣內10家企業共同募集2千份「祈福健康包、雲林防疫錦囊包」，發贈給第一線的醫護人員。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞與10家業者代表等人，今天共同發送防疫錦囊包。張麗善表示，迄今全球已超過10萬多人染病，從1月疫情爆發以來，綜觀各國防疫措施，相對的台灣對疫情應對能力深受各界肯定，因為有完整防疫醫護團隊及遵守規定的縣民，加上第一線醫護人員日以繼夜、戰戰兢兢地捍衛疫情，才能使得雲林截至目前維持「零」確診病例，相當不容易。

她說，自己是醫護背景出身更能感同深受，為表達感謝之意，縣內10家業者共襄盛舉，錦囊包裡有最重要的集氣祈福、補充好體力的蒜頭精、雞精、多種穀物、花生仁湯、咖啡、泡麵等產品，市值1千元、共2千份贈給台大醫院雲林分院、成大斗六分院等6家雲林責任醫院。

張麗善也呼籲，進出醫院應戴口罩，遵守醫院規定，對抗疫病首要就是「勤洗手」，勿信各類偏方，注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，若有身體不適情形，應儘速就醫，另外均衡飲食、適度規律運動及保持正常作息是提升免疫力的不二法則。

愛心業者包含鈺統食品、味全食品、幸鑫食品、凱馨實業、詠統生物科技、元進莊企業、天祥行元祥印刷廠、立瑞畜產、味王與昇樺食品等公司。

雲林衛生局長曾春美（左起）、雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞等人共同發送祈福健康、防疫錦囊包給第一線醫療人員。記者李京昇／攝影
雲林衛生局長曾春美（左起）、雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞等人共同發送祈福健康、防疫錦囊包給第一線醫療人員。記者李京昇／攝影
錦囊包裡有最重要的集氣祈福、補充好體力的蒜頭精、雞精、多種穀物、花生仁湯、咖啡、泡麵等產品，市值1千元。記者李京昇／攝影
錦囊包裡有最重要的集氣祈福、補充好體力的蒜頭精、雞精、多種穀物、花生仁湯、咖啡、泡麵等產品，市值1千元。記者李京昇／攝影

疫情 醫護人員 張麗善

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