台南環保局後壁菁寮綠電併聯 年發電量108萬度
響應循環經濟，台南市政府環保局推動將封閉掩埋場轉為陽光綠電場；後壁區菁寮掩埋場850kW系統，已於上月26日完成併聯發電，估計每年發電量約108 萬度，可提供約300戶年用電量，減少近1萬公噸二氧化碳排放量。
環保局表示，面對全球經濟持續成長及發展，能源問題成為全球密切關注議題，環保局推動環保與綠能發展，將已封閉掩埋場轉為陽光綠電場，成功將掩埋場用地活化再利用。
環保局說，包括新完成後壁菁寮，台南市已完成12處掩埋場設置太陽光電發電系統設備，總設置容量15.1(MW)，預估換算發電量預估可達1千900 萬度，可提供約5千戶年用電，替代燃煤發電可減少排放約近10萬公噸二氧化碳。
環保局長謝世傑說，南市推動綠電不遺餘力，達成全國環保設施設置容量第一。他指出，透過掩埋場種電，結合廢棄物處理設施與太陽光電專業性，促進公有土地閒置空間再利用，可有效降低空汙衝擊，以維護國民健康。
台南市長黃偉哲表示，綠能是中央政府既定政策方向，更是台南未來發展火車頭產業之一；台南有得天獨厚條件及科技支援，成功整合兩者，讓綠能發展更加順利，以達成本府2022年達到2GW太陽光電設置容量重要施政目標。
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