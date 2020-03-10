快訊

疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

台南環保局後壁菁寮綠電併聯 年發電量108萬度

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府環保局推動將封閉掩埋場轉為陽光綠電場；後壁區菁寮掩埋場已併聯發電，累計達成全國環保設施設置容量第一。圖／台南市政府環保局提供
台南市政府環保局推動將封閉掩埋場轉為陽光綠電場；後壁區菁寮掩埋場已併聯發電，累計達成全國環保設施設置容量第一。圖／台南市政府環保局提供

響應循環經濟，台南市政府環保局推動將封閉掩埋場轉為陽光綠電場；後壁區菁寮掩埋場850kW系統，已於上月26日完成併聯發電，估計每年發電量約108 萬度，可提供約300戶年用電量，減少近1萬公噸二氧化碳排放量。

環保局表示，面對全球經濟持續成長及發展，能源問題成為全球密切關注議題，環保局推動環保與綠能發展，將已封閉掩埋場轉為陽光綠電場，成功將掩埋場用地活化再利用。

環保局說，包括新完成後壁菁寮，台南市已完成12處掩埋場設置太陽光電發電系統設備，總設置容量15.1(MW)，預估換算發電量預估可達1千900 萬度，可提供約5千戶年用電，替代燃煤發電可減少排放約近10萬公噸二氧化碳。

環保局長謝世傑說，南市推動綠電不遺餘力，達成全國環保設施設置容量第一。他指出，透過掩埋場種電，結合廢棄物處理設施與太陽光電專業性，促進公有土地閒置空間再利用，可有效降低空汙衝擊，以維護國民健康。

台南市長黃偉哲表示，綠能是中央政府既定政策方向，更是台南未來發展火車頭產業之一；台南有得天獨厚條件及科技支援，成功整合兩者，讓綠能發展更加順利，以達成本府2022年達到2GW太陽光電設置容量重要施政目標。

種電

延伸閱讀

空拍機揪非法棄置回填 旗山田寮阿蓮大樹等地遭汙染

發展民生綠電 屏東綠能遍地開花

太保魚寮遺址被倒水肥 將設監視器

屏縣綠能遍地開花 2021拚全縣民生用電全綠能

相關新聞

嘉義版曼哈頓懸日又來了 別錯過今天最佳拍攝時間

嘉義市政府今天指出，眾所矚目的嘉義版「曼哈頓懸日」即日起到3月12號在嘉義市登場，最佳拍攝時段落在傍晚大約5點30分到6...

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

被富比士雜誌評鑑為世界7大最令人期待的公園之一台南「河樂廣場」在上周六才開幕，號稱台南市區最大的親水公園，未料才啟用3天...

一碗麵故事翻版！ 里長募款助貧困單親媽與子女

嘉義縣東石鄉鄭姓婦人6日深夜因嘔吐不止，東石消防隊員余育仁與同事出勤救護，送嘉義長庚救治。余育仁救護發現鄭婦丈夫早逝，辛...

影／花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

春神來了！嘉義縣番路鄉仁義潭風景區「大千山水」社區大門前，道路兩排50多棵九重葛，如飛瀑般滿開炸裂，美景網路傳開，成為賞...

香港犬隻檢出新冠病毒 雲林縣府：呼籲飼主勿過度恐慌

近期香港犬隻檢出新型冠狀病毒，引發討論，雲林縣府動植物防疫所表示，依據世界動物衛生組織發布，無數據證明犬貓是新型冠狀病毒...

用路人注意！台1線永康段夜間施工 改道建議路線出爐

公路總局第五區養護工程處新化工務段昨晚開始到下周17日，每周一到四晚上9點到隔天清晨6點，在台南市永康區中正北路「路面整...

防疫推「天堂家書」、「天堂旅行箱」 遠端祭拜親人

新冠肺炎延燒，嘉義市立殯葬管理所不鼓勵民眾進納骨堂祭拜，推出「天堂家書，遙祭先人」服務，寄家書至殯葬管理所，在清明節後會...

奇美醫學中心開放居家民眾視訊看診 減少疫情擴散風險

奇美醫學中心表示，因應新冠肺炎防疫已建置「視訊診療」作業系統，即日接獲台南市衛生局通報需居家隔離、檢疫或「自主健康管理」...

假期當溯溪指導員 警官攀岩游潭釋放壓力

嘉義市警局長榮派出所副所長翁育達從警已27年，多數人不知道他除了辦案、警職專長，另一個身分是「溯溪指導員」，夏季常穿著裝...

影／青年藝術家教你用APP 製作專屬的賀卡早安圖

嘉義青年藝術家張偉鈺經常走訪國內外水彩寫生，並利用手機拍照，透過「Snapseed 修圖軟體」簡易編輯，讓創作品成為專屬...

楝樹花開 山海圳綠道「起步走」

台南社大台江分校發起「台灣山海圳國家綠道元年起步走」100K活動，民眾只要在3個月內在綠道步行累積達100公里，就可獲得證書和一份台灣山海圳國家綠道地圖。

疫情衝擊經濟 黃偉哲：能「保二」就不錯了

台南市長黃偉哲昨表示，2003年SARS在台灣流行一個半月，當季經濟就負成長；新冠肺炎疫情持續時間更長，到底對台灣經濟影響多大，目前仍難以估計；他認為，「今年經濟成長率能保二（2％）就不錯了」，希望中央能提出刺激或振興經濟方案，讓百業恢復生機。

熱門新聞

為罹癌女議員打氣 侯友宜：大家都在等她回來

員林聯誼報名男秒殺額滿 女報名費減半仍掛零

北港朝天宮配合防疫 300多年來首停辦媽祖出巡

大雅警分局11日成立 台中市警局第二波異動126人

「修舊如舊」 竹巿翻修護城河沿岸老設施

21號橋重建阻斷汐止、五堵交流道捷徑 無法如期完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。