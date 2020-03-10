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用路人注意！台1線永康段夜間施工 改道建議路線出爐
公路總局第五區養護工程處新化工務段昨晚開始到下周17日，每周一到四晚上9點到隔天清晨6點，在台南市永康區中正北路「路面整修」，因施工地點車流量大，現場交通管制，工務段與警方都建議民眾繞道，可節省行車時間且避免影響施工，並提供改道建議路線圖。
施工範圍分南下與北上兩部分，南下在永康區蔦松一街至高速公路南下出口及正南五街至正南二街、北上在高速公路北上出口至蔦松一街，共3個區間，雖夜間施工，但上述路段仍是往返市區重要道路，員警建議用路人提前避開中正南、北路施工路段，使用周邊替代道路通行。
中正南、北路施工路段於施工期間，會採單線雙向方式疏導車流通行，用路人配合現場指揮人員交通管制措施，遵守交通規則，才能保護自身交通安全，以避免事故發生。
建議改道路線：
一、中正北路（蔦松一街至高速公路匝道口）南下：中正北路→(右轉)蔦松一街→(接) 三民街→(左轉)仁愛街→(左轉)永安路→(右轉)中正北路。
北上：中正北路→(左轉)永安路→(右轉) 仁愛街→(右轉)三民街→(接)蔦松一街→(左轉)中正北路。二、中正南路南下（正南五街至正南二街間）「路面整修工程」建議改道路線：中正南路→(右轉)鹽忠街→(左轉)國聖街→(左轉)洲工街→(右轉) 中正南路。
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