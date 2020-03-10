防疫推「天堂家書」、「天堂旅行箱」 遠端祭拜親人

新冠肺炎延燒，嘉義市立殯葬管理所不鼓勵民眾進納骨堂祭拜，推出「天堂家書，遙祭先人」服務，寄家書至殯葬管理所，在清明節後會幫忙焚燒給先人，傳達民眾的思念之情，位於嘉義縣水上鄉的慈雲寶塔則推出「代拜」服務，由工作人員為民眾祭拜，避免傳染風險。

嘉義市民政處指出，清明掃墓期間防疫措施，3月14日起至4月5 日止於納骨堂前設置「戶外祭拜區」供民眾追思祭祖，納骨堂內一律禁止放置祭品及持香進入，可多使用家書焚燒服務，一樣也能傳達思念之情

民政處指出，若民眾需進入塔內，除了應配戴口罩外，入口處也設有工作人員協助民眾量體溫及消毒手部，沒有超過37.5度才能進入，納骨堂內屬於半密閉空間，如塔內人數達約100人或過度擁擠時，將進行管制流量以免引發群聚感染。

慈雲寶塔則推出「代拜服務」，執行總監蘇霈哲說，會由寶塔員工以諜文體例寫上亡者的名字，請師父誦經加持、押庫錢等，替亡者祈福，事後也做成影片給民眾觀看，也能避免傳染風險。

寶塔也設計「天國旅行箱」，幫民眾準備祭品，放在有質感的名牌手提包內，讓祭品擺放整齊又美觀，裡頭還放悠遊卡、美金、台幣、美國運通黑卡等，改變以往用傳統金紙祭拜。