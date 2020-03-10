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奇美醫學中心開放居家民眾視訊看診 減少疫情擴散風險

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
醫病可雙畫面通訊診療。圖/院方提供
醫病可雙畫面通訊診療。圖/院方提供

奇美醫學中心表示，因應新冠肺炎防疫已建置「視訊診療」作業系統，即日接獲台南市衛生局通報需居家隔離、檢疫或「自主健康管理」的民眾又需就醫時，可提供視訊診療，減少民眾往來醫院可能增加散播疫情風險，保護自己也保護別人。

醫療事務室主任施貞伶指出，接獲需居家檢疫等相關民眾可能需就醫時，會由感染管制護理師先了解民眾就醫需求，協助掛號並留下可視訊的手機號碼，約定看診時間後，看診前護理師會先跟病人聯繫醫師視訊時間，醫師在診間透過奇美自行開發的視訊系統先傳簡訊給病人，病人從自己的手機點選簡訊上的連結便可開啟視訊，「不須下載任何APP，方便、快速、安全，也讓許多不善於使用3C操作的民眾可以如魚得水」。

衛福部開放居家隔離、檢疫與「自主健康管理」民眾在不便外出期間，遇到不是發燒、呼吸道症狀等新冠肺炎疑似症狀需立即送醫，但有醫療需求時，能聯絡當地衛生局安排醫療院所「通訊診療」，讓民眾不用出門也可就醫。

奇美醫院表示，「視訊診療」配合健保規定，開始時醫師會請病人於手機鏡頭前出示自己的健保卡及報上姓名確認身分，診療後，再請病人委託親友攜帶病人健保卡、相關隔離通知書影本到批價櫃檯繳費及領藥。

醫病可雙畫面通訊診療。圖/院方提供
醫病可雙畫面通訊診療。圖/院方提供
病患要在鏡頭前報上姓名、秀出健保卡還有「居家隔離」或「居家檢疫」、「自主健康管理相關隔離通知書」影本給醫師看。圖/院方提供
病患要在鏡頭前報上姓名、秀出健保卡還有「居家隔離」或「居家檢疫」、「自主健康管理相關隔離通知書」影本給醫師看。圖/院方提供
醫病可雙畫面通訊診療。圖/院方提供
醫病可雙畫面通訊診療。圖/院方提供

健保卡 衛生局 新冠肺炎

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