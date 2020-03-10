聽新聞
test
0:00 / 0:00
奇美醫學中心開放居家民眾視訊看診 減少疫情擴散風險
奇美醫學中心表示，因應新冠肺炎防疫已建置「視訊診療」作業系統，即日接獲台南市衛生局通報需居家隔離、檢疫或「自主健康管理」的民眾又需就醫時，可提供視訊診療，減少民眾往來醫院可能增加散播疫情風險，保護自己也保護別人。
醫療事務室主任施貞伶指出，接獲需居家檢疫等相關民眾可能需就醫時，會由感染管制護理師先了解民眾就醫需求，協助掛號並留下可視訊的手機號碼，約定看診時間後，看診前護理師會先跟病人聯繫醫師視訊時間，醫師在診間透過奇美自行開發的視訊系統先傳簡訊給病人，病人從自己的手機點選簡訊上的連結便可開啟視訊，「不須下載任何APP，方便、快速、安全，也讓許多不善於使用3C操作的民眾可以如魚得水」。
衛福部開放居家隔離、檢疫與「自主健康管理」民眾在不便外出期間，遇到不是發燒、呼吸道症狀等新冠肺炎疑似症狀需立即送醫，但有醫療需求時，能聯絡當地衛生局安排醫療院所「通訊診療」，讓民眾不用出門也可就醫。
奇美醫院表示，「視訊診療」配合健保規定，開始時醫師會請病人於手機鏡頭前出示自己的健保卡及報上姓名確認身分，診療後，再請病人委託親友攜帶病人健保卡、相關隔離通知書影本到批價櫃檯繳費及領藥。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言