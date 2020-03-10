奇美醫學中心開放居家民眾視訊看診 減少疫情擴散風險

奇美醫學中心表示，因應新冠肺炎防疫已建置「視訊診療」作業系統，即日接獲台南市衛生局通報需居家隔離、檢疫或「自主健康管理」的民眾又需就醫時，可提供視訊診療，減少民眾往來醫院可能增加散播疫情風險，保護自己也保護別人。

醫療事務室主任施貞伶指出，接獲需居家檢疫等相關民眾可能需就醫時，會由感染管制護理師先了解民眾就醫需求，協助掛號並留下可視訊的手機號碼，約定看診時間後，看診前護理師會先跟病人聯繫醫師視訊時間，醫師在診間透過奇美自行開發的視訊系統先傳簡訊給病人，病人從自己的手機點選簡訊上的連結便可開啟視訊，「不須下載任何APP，方便、快速、安全，也讓許多不善於使用3C操作的民眾可以如魚得水」。

衛福部開放居家隔離、檢疫與「自主健康管理」民眾在不便外出期間，遇到不是發燒、呼吸道症狀等新冠肺炎疑似症狀需立即送醫，但有醫療需求時，能聯絡當地衛生局安排醫療院所「通訊診療」，讓民眾不用出門也可就醫。