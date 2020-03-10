聽新聞
test
0:00 / 0:00
一碗麵故事翻版！ 里長募款助貧困單親媽與子女
嘉義縣東石鄉鄭姓婦人6日深夜因嘔吐不止，東石消防隊員余育仁與同事出勤救護，送嘉義長庚救治。余育仁救護發現鄭婦丈夫早逝，辛苦拉拔2名子女長大，讀高職半工半讀畢業，操勞致百病纏身，因家貧，一碗大鍋白麵線經常是3人好幾天共食晚餐，有如「一碗麵故事」的翻版。
余育仁將鄭婦故事告訴朴子市文化里長楊石旭，楊將鄭婦與子女辛酸故事貼臉書，獲各地臉友善款，縣府新任社會局長蕭英成獲報，派社工與家屬取得聯繫訪視，啟動急難救助，核發救助金1萬元，後續結合福利資源協助。
鄭婦住院，面對未來及媽媽龐大醫藥費，女兒「小晴」說，她和哥哥、媽媽積蓄只剩4000元，只能走一步算一步；鄭婦丈夫早逝，獨自拉拔子女，長子23歲，「小晴」21歲，三人住老舊平房，家徒四壁。
「小晴」說，媽媽患尿毒、糖尿病、高血壓及心血管疾病，是醫院常客，為支付家裡開銷及醫療費，他們兄妹高職畢業就到工廠上班，每人每天工資800元，有做才有錢，媽媽醫療費沉重，加上基本生活開支，兄妹早餐經常是一片吐司、一杯紅茶
午餐公司供應，晚餐兄妹輪流煮大鍋麵吃，小晴說，「只要白麵條、青菜、雞蛋及肉絲就很豐盛」，一碗大鍋麵往往可以吃4、5天，而且肉絲必須吃完才能加，這樣可以省更多。
楊石旭昨天將各界捐款共10萬9700元送到「小晴」家，縣政顧問呂文正等人也送來物資、紅包；余育仁出勤救護，知道鄭婦家困境，以「無名氏」捐3600元，東石消防分隊同仁共捐2萬4500元，楊石旭對東石消防分隊弟兄們愛心，深表感激敬意。
2006年感動國人的「一碗陽春麵」故事，是5名年幼孩子陪罹癌住院母親，孩子麵館合點一碗陽春麵，堅持只吃一半，剩下打包帶給爸媽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言