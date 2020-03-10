影/花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

春神來了！嘉義縣番路鄉仁義潭風景區「大千山水」社區大門前，道路兩排50多棵九重葛，如飛瀑般滿開炸裂，美景網路傳開，成為賞花熱點，吸引大批遊客，社區外經常停放大批汽機車，尤其假日情形更嚴重堵塞，影響社區居民出入，被居民形容是「九重葛之亂！」

「大千山水」社區外的九重葛美景，盛開的九重葛染上了繽紛的紅色、純白及粉紅色，整排九重葛花牆比人高，沒有阻隔，有如飛瀑，又像垂柳，適合當拍照背景，漸層的花海在陽光照射下吸睛，每天清晨黃昏吸引遊客、攝影玩家取景拍照。

仁義潭水庫是嘉義人經常運動休閒去處，景色宜人，現在又增加爆開的九重葛花牆，奔放美感吸引許多遊客，許多情人、夫妻拿手機、照相機拍照，粉嫩與純白色交織的九重葛，無論什麼角度拍都很美。

大千山水社區居民李姓醫師說，九重葛是社區管理委員會10多年前栽植，雇工定期養護管理修剪，九重葛枝條長尖刺，不易修剪照顧，每年盛開吸引婚紗公司帶新人拍照，今年滿開，經網紅介紹成為賞花熱點，假日部分遊客亂停車，站在路中央，造成進出社區交通阻塞，假日請警方維持交通，「對遊客是賞花美景，對我們居民是九重葛之亂！」