假期當溯溪指導員 警官攀岩游潭釋放壓力
嘉義市警局長榮派出所副所長翁育達從警已27年，多數人不知道他除了辦案、警職專長，另一個身分是「溯溪指導員」，夏季常穿著裝備進入山區溯溪，挑戰多變地形、巨岩急瀑，透過汗水釋放警務工作壓力，讓大自然洗滌身心靈。
「台灣有很棒的溯溪環境！」翁育達表示，每年入夏梅雨季後到11月間，是最適合溯溪季節，因為溯溪不僅是往上攀爬，可以玩水、跳水、滑瀑，更能充分感受溯溪挑戰、戲水樂趣，國外許多溯溪高手，都喜歡到台灣溯溪，透過溯溪探秘忘卻工作壓力，享受大自然美好。
翁育達表示，5年前電視節目多次報導溯溪活動，他看完後直覺嘉義縣山區溪流這麼多，休假可以「玩玩看」，隔週就和朋友相約到梅山，穿運動服、運動鞋進入野溪，一路往溪流上游走，2小時溯溪初體驗，感受到完全不同以往的旅遊經驗，讓他從此迷上溯溪。
「初體驗真危險！」翁育達說，現在想起初次溯溪沒有教練陪同真的很危險，之後多次參與嘉義溯溪活動、課程，3年前取得溯溪指導員資格，更了解溯溪是專業戶外活動，必須戴頭盔、穿救生衣、溯溪鞋，每次須由專業教練、指導員陪同，溯溪人數也有嚴格規定，絕非一般人穿便服、運動鞋就可下水。
他說，溯溪就像是闖關，絕不只是順著溪流前進，需要體力與耐力培養，才能挑戰遇岩壁攀、爬，遇深潭游泳越過，級數高的溯溪路線，經常須靠專業教練、攻擊手探路、開路，確認安全路徑再引導學員前進。
翁育達說，溯溪活動可以1天來回，也可安排2天1夜野宿，路線依照溪流挑戰性有不同等級，像苗栗泰安打比溯溪、宜蘭梅花溪、花蓮慕谷慕魚溪都是挑戰性路線，喜歡戲水民眾，歡迎今年夏季由教練帶領一起溯溪。
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