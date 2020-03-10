影／青年藝術家教你用APP 製作專屬的賀卡早安圖

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聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義青年藝術家張偉鈺，透過「Snapseed 修圖軟體」簡易編輯，讓水彩作品成為專屬卡片、問候貼圖，寄給身邊朋友。記者卜敏正／攝影
嘉義青年藝術家張偉鈺，透過「Snapseed 修圖軟體」簡易編輯，讓水彩作品成為專屬卡片、問候貼圖，寄給身邊朋友。記者卜敏正／攝影

嘉義青年藝術家張偉鈺經常走訪國內外水彩寫生，並利用手機拍照，透過「Snapseed 修圖軟體」簡易編輯，讓創作品成為專屬卡片、問候貼圖，寄給身邊朋友；他直言拿畫筆、藉顏料創作，可抒發內在情感，但朋友收到他的卡片，才是最棒的情感交流。

水彩創作藝術家張偉鈺從小喜歡繪畫、塗抹，但高中前一直沒有就讀美術相關科系，直到高三要準備升學，才開始考慮是否要讀藝術相關科系，報名補習班、首次接觸正規學院繪畫訓練，並順利通過術科考試，進入嘉義大學美術系就讀。

張偉鈺表示，大學四年不斷練習、不斷畫，透過學院訓練，讓他的畫筆越來越敏銳，但畢業後曾一度失去創作熱情，連2年沒碰畫筆，為了生活、準備升學，他到教會工作，協助聖誕節彩繪布置才拿起畫筆創作，那段時間也認識藝術家陳政宏老師，到畫室創作重拾信心。

「旅遊讓我重燃創作熱情！」張偉鈺說，7年前的冬天，跟朋友到北海道旅遊，皚皚白雪、自然風光激起他的創作熱情，源源不絕靈感讓他無法停下畫筆，創作一系列北海道作品記錄心情，並設立粉絲專頁「Tuna の 小宇宙」，開始行銷作品及文創商品，並以藝術創作、教學為職志。

他說，現在透過手機攝影，可隨時記錄生活、分享心情，他常拍下自己手繪作品，透過「Snapseed 修圖軟體」，先選擇圖片「樣式」風格，再到軟體「工具」區為作品加文字、寫問候語，也可搭配可愛插圖，按「匯出」即成為專屬卡片，無論列印成明信片或手機傳送朋友，都是獨一無二專屬作品。

張偉鈺認為，拿畫筆、藉顏料創作，可抒發內在情感，但朋友收到他的卡片，才是最棒的情感交流。記者卜敏正／攝影
張偉鈺認為，拿畫筆、藉顏料創作，可抒發內在情感，但朋友收到他的卡片，才是最棒的情感交流。記者卜敏正／攝影
張偉鈺透過「Snapseed 修圖軟體」簡易編輯，讓水彩作品成為專屬卡片、問候貼圖，寄給身邊朋友。記者卜敏正／攝影
張偉鈺透過「Snapseed 修圖軟體」簡易編輯，讓水彩作品成為專屬卡片、問候貼圖，寄給身邊朋友。記者卜敏正／攝影

藝術家 嘉義 北海道

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