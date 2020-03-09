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嘉義縣市無水肥處理廠 非法傾倒成多年問題

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣太保市魚寮遺址日前傳有嘉義市的水肥車偷倒水肥被民眾當場抓獲。圖／鐘柏州提供
嘉義縣太保市魚寮遺址日前傳有嘉義市的水肥車偷倒水肥被民眾當場抓獲。圖／鐘柏州提供

嘉義縣太保市魚寮遺址日前被當地民眾發現有嘉義市的水肥業者到此傾倒水肥，讓嘉義縣市多年來的水肥處理問題再次被討論，嘉義縣保安魚寮文化協會鐘柏州表示，希望縣府能為水肥業者提供解決方案，否則此情況恐無法根絕。

鐘柏州表示，嘉義縣市沒有水肥處理單位，多數業者只能多花一筆錢將水肥運到台南處理，而魚寮遺址占地1000公頃，位於道將圳流域以及高鐵大道旁，連接嘉義縣市且路邊皆是台糖的甘蔗園，業者貪圖方便選擇將水肥倒進甘蔗園、排水溝等沒有監視器的地點。

嘉義縣議員林緗亭表示，2016年她就曾接獲水肥業者陳情，希望能在嘉義縣設置水肥處理機構，因目前嘉義的水肥都只能運到外縣市處理，但需排隊、運送費用高，林緗亭與水利處、環保局質詢曾提過此問題，環保局表示會積極辦理，但已過3、4年還是沒解決也無進展，令她非常生氣。

嘉義縣環保局長張根穆表示，嘉義縣長翁章梁去年上任時就曾裁示期望能解決水肥問題，但嘉義縣下水道普及率不高，每天約只有10公噸水肥，如設置水肥處理廠恐不太適合，唯一辦法是與水利處進行跨局處協商，於公共汙水處理場設置水肥投入口，但多年來都還沒有結論。

林緗亭說，嘉義縣共有三家汙水處理廠，包含縣治特區、民雄、朴子，原本評估在縣治特區的汙水處理廠設置水肥投入口，但水利處卻以水肥車在此出入恐造成觀感不佳、會引起民怨等原因回絕，讓此問題擱置至今。

張根穆表示，嘉義縣被檢舉的水肥業者大多來自嘉義市，目前環保局規範合法水肥清除業者必須經過環保局許可，於車上設置GPS定位系統，並申報水肥流向，環保局會不定時比對水肥車的GPS軌跡流向是否符合，期望能藉此減少非法偷倒水肥的情況。

嘉義縣市沒有水肥處理管道，不少業者貪圖方便，將水肥偷倒進路邊甘蔗田中。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣市沒有水肥處理管道，不少業者貪圖方便，將水肥偷倒進路邊甘蔗田中。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣市沒有水肥處理管道，不少業者貪圖方便，將水肥偷倒進路邊甘蔗田中。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣市沒有水肥處理管道，不少業者貪圖方便，將水肥偷倒進路邊甘蔗田中。記者陳玫伶／攝影

嘉義 林緗亭 遺址

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