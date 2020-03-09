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憂水肥染新冠病毒？ 醫師：沒證據！洗手防諾羅更重要

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義縣太保市魚寮遺址，日前被地方居民發現不肖業者傾倒水肥。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣太保市魚寮遺址，日前被地方居民發現不肖業者傾倒水肥。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣太保市魚寮遺址，日前被地方居民發現不肖業者傾倒水肥，因香港曾傳出大樓排泄物疑傳染病毒訊息，部分人士憂心除環境汙染，是否有傳染新冠病毒疑慮；醫師認為沒有證據顯示病毒可透過糞便汙染，呼籲多洗手避免諾羅病毒造成腹瀉。

台中榮總嘉義分院暨灣橋分院感染科主任林玉佳指出，目前尚没有新冠肺炎會透過糞便傳染的証據，但無論如何，最重要的是每個人如廁後，都要養成肥皂洗手習慣，若手不乾淨拿東西吃，很可能感染諾羅病毒、造成腹瀉，臨床發現這類患者年輕族群比年長族群多，呼籲全民落實洗手保健康。

嘉義縣某清理化糞池業者表示，公司平常就會做好安全衛生管理，口罩、安全手套目前仍足夠，對於病毒汙染比較不擔心，尤其公司所抽水肥，都是一般家庭化糞池清理，並不是醫院，應該沒有病毒感染問題。

嘉義縣政府環保局說明，化糞池水肥通常已放置1個月至半年以上，病毒在環境中只存活48小時，民眾不必過於擔心；另水肥汙染環境，環保局將請管理單位清除，並在適當地點設置監視器，連繫當地派出所協助巡視，也將函文嘉義市水肥公會，加強督導業者是否有違法偷倒行為。

嘉義縣太保市魚寮遺址，日前被地方居民發現不肖業者傾倒水肥。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣太保市魚寮遺址，日前被地方居民發現不肖業者傾倒水肥。記者卜敏正／翻攝
台中榮總嘉義分院暨灣橋分院感染科主任林玉佳指出，目前尚没有新冠肺炎會透過糞便傳染的証據，但呼籲全民多洗手防諾羅病毒。記者卜敏正／攝影
台中榮總嘉義分院暨灣橋分院感染科主任林玉佳指出，目前尚没有新冠肺炎會透過糞便傳染的証據，但呼籲全民多洗手防諾羅病毒。記者卜敏正／攝影

嘉義 諾羅病毒 台中榮總

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