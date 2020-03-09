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影／心疼腦麻兒缺乏口罩 蕭淑麗一次捐500個
新冠肺炎延燒，嘉義市腦麻協會的腦麻兒因會不自主流口水，每日口罩需求很大，嘉義市前議長、嘉市婦聯會主委蕭淑麗今天透過中華民國婦聯會捐贈500個口罩及2萬元防疫基金給協會，希望能幫助他們一解燃眉之急。
蕭淑麗長期幫助腦麻協會，與協會內的孩子互動很好，今天來到協會捐贈口罩，細數每個孩子的才藝，許多孩子也親切地喊「姊姊抱抱」，但防疫期間，蕭淑麗逗趣地用手肘碰孩子的手肘打招呼，笑說「等到疫情結束，再跟你們抱抱」，場面十分溫馨。
蕭淑麗說，腦麻孩子們是社會上的弱勢，大家容易忽略，希望能夠帶領婦聯會的姐妹們來為社會上的弱勢盡一點心力，腦麻兒群聚的生活、學習、食品烘焙等需要，至少每天需要一片口罩，尤其家長同時要照顧腦麻兒，很難抽身去排隊買口罩。
她說，政府目前口罩供應量，不僅腦麻的孩子不夠用，連一般民衆也是不足的，資源必須用在最需要的地方，希望透過今日的活動拋磚引玉，讓社會善心人士，也能夠關心到弱勢在防疫這個區塊的照護需求。
嘉義市腦麻協會指出，協會位於再耕園，現在入內一定要戴口罩防疫，但腦麻兒常常不自主流口水，需要頻繁換口罩，但目前庫存只有家屬捐贈的兒童口罩，有些年紀較大的腦麻兒根本無法戴，常常為口罩需求苦惱，蕭淑麗贈送口罩對協會助益很大。
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