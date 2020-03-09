魚寮遺址遭偷倒水肥 民眾擔心新冠病毒因此散播

嘉義縣太保市魚寮遺址日前被當地民眾發現有嘉義市的業者到此傾倒水肥，適逢新冠肺炎疫情，香港又傳有大樓因排泄物傳染病毒，民眾擔心將可能造成大範圍傳染，嘉義縣政府環保局回應，化糞池挑出來的水肥通常已放置1個月至半年以上，而病毒在環境中只存活48小時，民眾不必過於擔心。

太保市保安魚寮文化協會負責人鐘柏州表示，嘉義縣市沒有水肥處理廠，因此縣市的水肥業者通常都要花錢送往台南處理，不肖業者為了方便，會將水肥隨便傾倒在甘蔗林、排水溝等監視錄影器拍不到的地方，最近協會正在追查水肥動向才又抓到此案例。

嘉義縣環保局長張根穆表示，此地點沒有設置監視錄影器，不好找尋傾倒水肥業者，環保局會再發文請管理單位進行清除，並在適當地點設置監視器、連繫當地派出所協助巡視等，也將函文嘉義市水肥公會及環保局加強督導業者是否有違法偷倒等行為。