戀楝台江 山海圳國家綠道元年起步走
今年正逢嘉南大圳開圳一百年，也是台灣山海圳國家綠道元年，台南社大台江分校發起「台灣山海圳國家綠道元年起步走」100k活動，市民只要在3個月內在綠道自主散步，累積達到100公里就可以獲得證書和台灣山海圳國家綠道地圖。
社大台江分校說，希望藉此呼籲市民養成走路運動的習慣，目前正是山海圳綠道楝樹花開的季節，紫色小花參差著黃澄澄的果實，散發淡淡的清香，十分美麗。
台灣山海圳國家綠道由社大台江分校、小台江河流讀書會等社群共同推動，將原本的台江山海圳綠道，從烏山頭水庫再延著東口西口水利古道，接連曾文水庫，沿著曾文溪畔的村落道路山徑，經大埔、茶山、達娜伊谷、里佳、達邦、特富野、鹿林山、塔塔加，到達玉山國家公園，全程170多公里。
2019年行政院列為國家示範道，目前由林務局進行路線指標系統規劃，今年也是嘉南大圳在1920年開工，剛好是開圳100年，台灣山海圳國家綠道從台江國家公園出發後，沿著嘉南大圳圳而行，社大台江分校、小台江河流讀書會等社群，將今年訂為台灣山海圳國家綠道元年，呼籲大家利用平常時間，走進水與綠共構綠道，多走路健身，提升免疫力，一起來守護環境。
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