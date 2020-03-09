戀楝台江 山海圳國家綠道元年起步走

今年正逢嘉南大圳開圳一百年，也是台灣山海圳國家綠道元年，台南社大台江分校發起「台灣山海圳國家綠道元年起步走」100k活動，市民只要在3個月內在綠道自主散步，累積達到100公里就可以獲得證書和台灣山海圳國家綠道地圖。

社大台江分校說，希望藉此呼籲市民養成走路運動的習慣，目前正是山海圳綠道楝樹花開的季節，紫色小花參差著黃澄澄的果實，散發淡淡的清香，十分美麗。

台灣山海圳國家綠道由社大台江分校、小台江河流讀書會等社群共同推動，將原本的台江山海圳綠道，從烏山頭水庫再延著東口西口水利古道，接連曾文水庫，沿著曾文溪畔的村落道路山徑，經大埔、茶山、達娜伊谷、里佳、達邦、特富野、鹿林山、塔塔加，到達玉山國家公園，全程170多公里。