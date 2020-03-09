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北港朝天宮配合防疫 300多年來首停辦媽祖出巡

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港朝天宮每年媽祖出巡，吸引成千上萬人潮到北港參加迎神賽會。圖／聯合報系資料照片
北港朝天宮每年媽祖出巡，吸引成千上萬人潮到北港參加迎神賽會。圖／聯合報系資料照片

雲林縣北港朝天宮每年農曆三月十九、二十日媽祖出巡遶境，是國內第一個被文化部列為國家重要民俗的宗教活動，每年吸引成千上萬人潮迎神賽會，今年受疫情影響是否取消，朝天宮董監事會今天下午開會討論結果，一致通過停辦1年，這也是朝天宮創廟3百多年來首次停辦媽祖出巡。

北港朝天宮媽祖出巡「迓媽祖」，延傳三百多年，除了神轎隊出巡，龐大的陣頭，也發展出台灣特有的民俗藝陣，深具文化保存價值，10多年前被文化部列為台灣第一個國家重要民俗，尤其列屬台灣三大炮的媽祖犁轎、及真人藝閣、百年藝陣，都是台灣宗教發展出來的重要民俗活動。

因此，每年北港媽祖出巡，總會吸引成千上萬遊客到北港看熱鬧，今年受疫情影響，包括大甲進香團和白沙屯媽祖進香團等大型進香活動都已延期，眾所矚目的北港媽祖出巡，能否如期舉行，連日來引起網友和信眾關切，到昨天本報提前透露廟方將作最後決定的訊息後，更引來網友熱烈討論，有人贊成續辦，有人反對。

北港朝天宮今天下午召開董監事會討論，董事長蔡咏鍀說，北港媽祖出巡事前準備工作相當多，尤其全國僅有的百年藝閣遊行，須提前約一個月製造藝閣車，所以須儘早決定。

蔡咏鍀表示，媽祖出巡雖是室外活動，但動軏好幾萬人湧進北港，尤其今年適逢周末假期，人擠人看熱鬧的景況不難預期，如要如期舉行也要有萬全防疫準備，尤其每年都有許多海外信徒回來，疫檢不易，人又那麼多，萬一有個閃失，不好追蹤。

雖有部分董事提議改成小規模，但多數董事認為，今年出巡日剛好假日，即便小型遶境人還是會很多。因此經討論後一致通過停辦一年。這也是朝天宮創廟三百多年來頭一遭，廟方將會在官網對外公布停辦訊息。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 遶境 新冠肺炎 神轎

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