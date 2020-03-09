免費送樹苗數百人排隊 嘉大森林周連送6天

嘉義大學森林暨自然資源學系今天起至本月15日，在蘭潭校區活動中心前，舉辦「從林開始」2020年森林周活動，森林系學生介紹特殊樹種歷史，讓民眾了解林木與生活連結，同時每天都贈送500株樹苗，今天上下午都吸引數百人到場排隊領樹苗。

嘉大森林周活動地點位於嘉大蘭潭校區學生活動中心1樓，今天上下午都有數百位民眾到場，排隊領樹苗，不到2小時當天配額樹苗就送完，主辦單位呼籲，贈苗活動共6天、不須急於一時，每日上午9點及下午1點發送，為響應環保，現場不提供塑膠袋，請自備環保容器，樹苗送完為止。

嘉義大學森資系助理教授張坤城表示，林務局嘉義林管處、嘉義林業試驗所中埔研習中心，今年都提供苗木參與嘉大森林周活動，加上學生實習培育苗木，樹種相當多，包括左手香、象牙木、蘭嶼烏心石、桂花、重瓣黃梔、光臘樹、無患子、羅比親王海棗、狀元紅、蘭嶼羅漢松、含笑花、臺灣櫸、洋紅風鈴木、瓊崖海棠、春不老等。

活動總召司永瑄表示，現場有各式種子製成的手工藝品，例如:種子耳環、玻璃殼斗、殼斗吊飾、瓶中花及手繪「植物標本手繪圖L型資料夾」等，商品樣樣風格獨特，另外也有運用植物特別製成的食品，例如：馬告（山胡椒）馬鈴薯熱壓吐司、土肉桂滷豆乾及羅望子茶等，希望透過森林周推廣，提升民眾對森林保育的觀念。