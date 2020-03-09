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電視劇組進駐布袋漁港拍攝 嘉縣盼打造「場景事件簿」

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
民視電視劇「無主之子」，全劇大多場景都在嘉義縣布袋漁港及鄰近景點拍攝，今天上午開鏡儀式，藝人黃鐙輝（右）、李又汝（左）現場祈求開鏡順利，收視長紅。圖／嘉義縣政府提供
民視電視劇「無主之子」，全劇大多場景都在嘉義縣布袋漁港及鄰近景點拍攝，今天上午開鏡儀式，藝人黃鐙輝（右）、李又汝（左）現場祈求開鏡順利，收視長紅。圖／嘉義縣政府提供

民視「無主之子」電視劇，道出越南漁工來台生活的真實面，是一部探討社會議題的寫實劇本，全劇大多場景都在嘉義縣布袋漁港及鄰近景點拍攝，今天上午由嘉義縣長翁章梁主持開鏡，劇組即日起至28日將進駐布袋拍攝，預定完成2集、長度3小時影片，4月下旬播出。

為了行銷嘉義好風情，2月時劇組向縣府申請協助拍片，翁章梁立即邀集相關單位召開協調會，從租借漁船、借用行政單位作為拍攝場景到尋覓適當大型工地，各單位全力配合提供豐富的專業資訊與實質協助。

翁章梁指出，嘉義縣是典型農業縣，影劇公司要找的50、60年代場景，這裡通通都有，絕對能滿足各類劇本需求，歡迎各影劇公司來取景，體驗嘉義縣的好山、好水、好風情。

導演簡學彬指出，「無主之子」以越南漁工來台工作為故事背景，移工與台灣女子生下小孩，由於父母離異，小孩子因不具國籍遭遣返，劇中探討移工在台生活的艱辛，是一部值得省思的社會寫實片，盼這齣作品提醒各界深入了解外籍移工工作與生活的不易，進而包容、幫助他們。

為何選在布袋漁港拍攝？簡學彬笑說，好久沒有離開台北市，布袋漁港的景觀與劇情場景十分契合，天氣很好，不用擔心氣候的突發狀況，尤其翁章梁的大力支持，盼未來1個月拍攝期間，一切順利。

翁章梁說，嘉義縣什麼樣年代的場景都有，縣府正在彙整18鄉鎮市山海平原區可供取景的場地，推出「場景事件薄」，提供電影公司規劃不同主題影片的拍攝場域，希望吸引更多電視、電影劇組前來拍攝，如六腳鄉潭墘村「用久柑仔店」戲劇引來大批追星人潮，也帶動區域觀光和在地產業。

民視「無主之子」電視劇，全劇大多場景都在嘉義縣布袋漁港及鄰近景點拍攝，劇組即日起至28日將進駐布袋拍攝，預定完成2集、長度3小時影片，4月下旬播出。圖／嘉義縣政府提供
民視「無主之子」電視劇，全劇大多場景都在嘉義縣布袋漁港及鄰近景點拍攝，劇組即日起至28日將進駐布袋拍攝，預定完成2集、長度3小時影片，4月下旬播出。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 移工

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