在家隔離小傷小病怎就醫？ 嘉義市府推視訊診療服務

新冠肺炎疫情延燒，居家隔離和居家檢疫民眾必須待在家中14天，若有非新冠肺炎病症，例如意外碰傷、眼科和皮膚科等疾病，不好就醫，嘉義市府媒合22家醫療院所，推出遠距視訊診療服務，解決居家隔離民眾就醫問題。

嘉義市衛生局訂定視訊診療就醫流程，居家隔離等民眾若有非發燒與呼吸道症狀的就醫需求，可先撥打防疫專線（05）2341150，由衛生局在第一關確認民眾身分、身體狀況與就醫需求；衛生局會參考民眾過往就醫習慣與歷史，指定合適的醫療院所。

醫療院所受理後，會由「個案管理師」與病人聯繫，約看診時間，確認病人會使用的通訊軟體，例如LINE、Zoom或者是醫院自行開發的遠距醫療看診APP，做好事前的準備，之後由醫師在診間內與病人視訊通話看診。

看診的方式與面對面門診一樣，醫師會請患者說明自己哪裡不舒服，觀察病人的狀況，再做出診斷；看診完畢之後，醫院會請病人的家屬或代理人，帶著病人的健保卡前往醫院繳費、領藥。

衛生局表示，嘉義市目前沒有居家隔離民眾，但居家檢疫民眾有52案，截至目前為止，尚未有民眾提出本項需求，但希望預先準備，才能全方照顧民眾，自主健康管理民眾也適用。