朴子溪黃金隧道吸人潮 塞車違停亂象忙壞警

嘉義縣最長的黃金隧道朴子溪黃花風鈴木景點已接近花季末期，但嘉義縣新港鄉與太保市交界嘉61鄉道的六興橋下這幾日還是人潮滿滿，導致附近路段塞車以及車輛違規停在路邊，不到100公尺的路段需花費10分鐘左右才能通過。六興宮主委江筱芃建議，廟前有兩個免費停車場，歡迎民眾使用。

朴子溪黃花風鈴木隧道長1.7公里，從六腳、太保、新港等縣市一路延伸，但花季只有短短2周，今年少雨讓花況更勝以往，不過車潮及人潮卻讓警方疲於奔命，警方表示，一天大概能接到4、5則檢舉，但因六興橋附近為防汛道路無法可管，同仁只能開罰停在轉彎處的車輛。