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朴子溪黃金隧道吸人潮 塞車違停亂象忙壞警
嘉義縣最長的黃金隧道朴子溪黃花風鈴木景點已接近花季末期，但嘉義縣新港鄉與太保市交界嘉61鄉道的六興橋下這幾日還是人潮滿滿，導致附近路段塞車以及車輛違規停在路邊，不到100公尺的路段需花費10分鐘左右才能通過。六興宮主委江筱芃建議，廟前有兩個免費停車場，歡迎民眾使用。
朴子溪黃花風鈴木隧道長1.7公里，從六腳、太保、新港等縣市一路延伸，但花季只有短短2周，今年少雨讓花況更勝以往，不過車潮及人潮卻讓警方疲於奔命，警方表示，一天大概能接到4、5則檢舉，但因六興橋附近為防汛道路無法可管，同仁只能開罰停在轉彎處的車輛。
江筱芃表示，新港六興宮主祀黑面三媽，適逢媽祖誕辰時節，加上黃花風鈴木花況為5年來最美的一次，讓許多香客及遊客慕名而來，在地農民也趁此機會到花道兩旁擺攤，完全看不出有受到新冠肺炎疫情影響，歡迎民眾到此「拜媽祖，賞花趣」。
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