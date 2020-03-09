嘉縣老人共食站 僅3處因應疫情停辦
已有縣市因新冠肺炎停辦老人共餐。社會局表示，嘉義縣老人共食站數173站，目前僅有3站停辦，已加強共餐據點防疫措施，長輩需量體溫，雙手消毒後，才能進入用餐。
嘉義縣傳出有「老人食堂」停止供餐，加上外縣市因新冠肺炎停辦老人共餐，引起地方民眾的擔憂，嘉義縣政府會跟進。
嘉義縣社會局長蕭英成表示，縣府並沒有因疫情下令停辦共餐據點，僅有3處據點因應疫情停辦共餐，分別是民雄共生宅、朴子以斯帖及民雄金興，其他的老人共食站照常經營。
蕭英成表示，已要求共餐據點加強防疫措施，包括進入用餐前，要先量體溫、再以酒精消毒雙手，若無酒精請長輩使用肥皂或清潔雙手。縣府也提供共餐地點口罩一盒備用。
蕭英成指出，如果疫情未降溫，各據點、食堂報有停辦需求，或縣府有新的措施，社會局會提前公告。
蕭英成表示，18鄉鎮市老人共食數據共173站，人數約6000人，除了提供用餐，也是長輩重要的社交場合，在此共餐的長輩大都是獨居或子女不在身邊，是縣府老人照護政策重要的環節。
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