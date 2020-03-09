雲林偏鄉幸福巴士 東勢-麥寮增2路線

雲林縣偏鄉地區交通運輸不便，雲林縣政府與公路總局協調，針對東勢往返麥寮需求，新闢「四美安南線」、「昌南同安線」等兩條幸福巴士路線，今天起正式通車營運，每周一至周五往返各四班次，盼能加強當地運輸需求。

雲林縣長張麗善說，公路總局去年盤點高齡人口超過25%、500公尺內沒有任何公車站牌的村落，雲林東勢四美村是「極限村落」之一。

她表示，經縣府與公路總局、嘉義區監理所等單位積極協調後，3月15日起公路客運現有路線新增停靠四美村，但部分班次無法達到地方需求，因此縣府工務處和地方討論後，再新增「四美安南線」、「昌南同安線」幸福巴士路線。

縣政府工務處長汪令堯說，「昌南同安線」幸福巴士路線沿途行經東勢厝（賜安宮）、東北村、南天宮、同安村、同安村活動中心、福德祠、興化寮、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等10站，總里程數11.7公里

「四美安南線」路線，沿途行經東勢厝（賜安宮）、安南、新坤村、鎮天府、四美、東勢監理分站、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等9站，總里程數12.2公里。

汪令堯表示，即日起到4月8日試營運期間都免費搭乘，歡迎民眾多加利用，詳細營運路線及班次表請上縣府網站，或電洽05-2750895查詢。