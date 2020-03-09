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台南麻豆柚花開 黃偉哲盼助提振觀光產業

中央社 / 台南9日電

隨著天氣漸暖，台南麻豆區一帶種植的柚子樹進入開花期，台南市長黃偉哲今天到果園參訪時表示，希望配合中秋檔期在柚子園舉辦藝文活動，把最近受影響的休閒觀光產業提振起來。

台南市麻豆文旦遠近馳名，各果園的柚子樹近日陸續開花；除了可見白色的花朵，走在果園附近的道路上，還可聞到淡淡的柚花香。黃偉哲今天走訪柚農梁茂榮的果園，了解今年果樹開花情形。

梁茂榮表示，以目前開花的情況來評估，今年的文旦應該會是盛產。但農民看天吃飯，萬一採收期遇上颱風，產量還是可能受影響。

黃偉哲表示，麻豆文旦可說在全台首屈一指，優質果品大家都喜歡，用心栽種的柚農可能比較不擔心銷路問題。但文旦產業不只有果品，像保養品、柚花文創商品等周邊產品已經很多，也需要關心。

他說，今年上半年因為武漢肺炎防疫工作，經濟活動變得少一些，有些產業受到影響。希望在天氣熱了以後，藉著夏天的休閒活動及之後的中秋檔期，可以把休閒觀光產業提振起來。希望台南市農業局擬定產銷計畫，文化局也能把相關藝文活動辦起來。

黃偉哲指出，柚子果園是空氣流通的環境，在戶外辦活動應該比較不用擔心冠狀病毒的問題。

黃偉哲 文旦 農民

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