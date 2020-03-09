聽新聞
test
0:00 / 0:00
學甲竹篙山靈骨寶塔法會26日舉辦 清明不開放
為新冠肺炎防疫需求，台南市政府學甲區公所今與學甲慈濟宮開會後決議，學甲竹篙山靈骨寶塔今年清明春祭法會提前到3月26日舉辦，當天及清明連假期間4月2日至5日靈骨寶塔不開放入內，僅供場外祭拜，請家屬配合。
學甲慈濟宮說，清明掃墓，屬開放空間，尚無防疫問題；如果到納骨塔祭祖會進室內祖先櫃位、牌位前合十祭拜，屆時室內將湧入大量人潮，且持續時間較長，可能增加呼吸道傳染病傳播風險，因此勢必調整相關祭拜作業。
慈濟宮表示，配合台南市政府政策宣導，並配合採取下列因應措施：
一、採靜態搭棚擺供桌提供民眾祭祖。
二、為避免密閉空間近距離傳播，清明連假期間不開放入塔祭拜。
三、宣導民眾提早於3月間或清明連假後擇適當時間，不限於清明連假期間來祭祖。
四、呼籲患有呼吸道症狀或發燒情形者，應多休息不外出掃墓或祭祖。
五、出入公共場合請配戴口罩，做好個人防疫措施
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言