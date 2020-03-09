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台灣僅存的虎尾百年酒精槽 鎮公所期能先開放參觀

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，掩藏森林中的磚造塔槽，外觀像羅馬競技場，深得總統蔡英文讚美，指示早日開發。記者蔡維斌／攝影
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，掩藏森林中的磚造塔槽，外觀像羅馬競技場，深得總統蔡英文讚美，指示早日開發。記者蔡維斌／攝影

獲總統蔡英文「欽點」即將開發的雲林縣虎尾糖廠酒精槽，是日治時代東南亞最大酒精工場，目前僅留的兩座殘缺圓體磚塔，宛若羅馬競技場，格外珍貴，已列為歷史建物，中央核定並規劃將開發為虎尾水岸園區，虎尾鎮公所也爭取週邊整修經費，今天與糖廠協商，期能提前開放供遊客一覽這神秘的塔槽建築

位於虎尾糖廠內的磚造酒精槽，曾是東亞最大也是台灣僅存的古式酒精工場，當年所產工業酒精曾提供軍事飛機燃料，二戰遭美軍炸毀；1958年整建，10多公尺高的圓型建築宛如羅馬競技場。立委蘇治芬爭取打造為虎尾水岸公園，總統蔡英文去年底親往踏勘，對古蹟之美讚譽有加，指示水岸計畫早日完成。

這片約12公頃的酒精槽森林，古木參天，幽徑步道，與市區僅一牆之隔，卻宛若世外桃源，水岸計畫將以酒精槽為主體，結合糖都文化，沿著安慶圳、虎尾溪打造一座夢幻的河岸水城，治水兼具美化城市，更讓這座1925年建造，長年掩藏於森林中的酒精廠，得以重生。

配合水岸城市計畫案，虎尾鎮公所向觀光局爭取「亮點小鎮」，獲得入選將可獲500萬元補助，虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘及全體代表，會同縣府觀光文化處長陳璧君、城鄉發展處長林長照等人今天現勘。

丁學忠說，公所計畫在酒精槽周邊先行美化並修整步道，希望糖廠能同意在靠近市區圍牆闢一處側門，讓遊客能先一睹酒精槽丰采。

糖廠廠長張西德表示，水岸城市計畫除酒精槽森林、安慶圳、虎尾溪，也把部分舊倉庫納入，將開發為「雲林駁二」，未來這座偌大的水岸城市，可能發展成為中部重要的糖都觀光園區，目前正由水利署積極規劃中。

至於是否能先行開放，張西德表示，目前糖廠還在製糖，一切要以安全為主要考量，如安全無虞，廠方自然樂於配合。

台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，埯藏在森林中的磚造塔槽，外觀像羅馬競技場，深得總統蔡英文讚美，指示早日開發。記者蔡維斌／攝影
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，埯藏在森林中的磚造塔槽，外觀像羅馬競技場，深得總統蔡英文讚美，指示早日開發。記者蔡維斌／攝影
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，鎮公所爭取亮點小鎮補助期能整理週邊步道並先行開放供人參觀。記者蔡維斌／攝影
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，鎮公所爭取亮點小鎮補助期能整理週邊步道並先行開放供人參觀。記者蔡維斌／攝影
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，鎮公所爭取亮點小鎮補助期能整理週邊步道並先行開放供人參觀。記者蔡維斌／攝影
台灣僅存的虎尾酒精槽古蹟將結合安慶圳開發為虎尾水岸園區，鎮公所爭取亮點小鎮補助期能整理週邊步道並先行開放供人參觀。記者蔡維斌／攝影
有近百年歷史的虎尾糖廠酒精槽遺跡，槽內製造酒精的磚檯猶存，彌足珍貴。記者蔡維斌／攝影
有近百年歷史的虎尾糖廠酒精槽遺跡，槽內製造酒精的磚檯猶存，彌足珍貴。記者蔡維斌／攝影
酒精槽古蹟與市區僅一牆之隔，虎尾鎮長丁學忠希望糖廠同意先開一處小門，先行開放供遊客參觀。記者蔡維斌／攝影
酒精槽古蹟與市區僅一牆之隔，虎尾鎮長丁學忠希望糖廠同意先開一處小門，先行開放供遊客參觀。記者蔡維斌／攝影

酒精 建築 蔡英文

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