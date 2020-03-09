台南鐵路地下化強拆叫停 自救會發聲明稿感謝

台南鐵路地下化強拆工程臨時喊停，當地自救會發出聲明稿，感謝立委陳椒華等人居間協調，讓強拆工程暫停。

聲明稿如下：

鐵道局3月2號通知南鐵張家，要在 3月9日對張宅三戶斷水斷電，3月10日強拆張宅及清代糖間古井。這幾天來居民夜不成眠。 慶幸的是， 今天早上鐵道局發布聲明表示「 暫緩拆除南鐵不同意戶，直到4月8號南鐵東移都市計畫訴訟一審判決。」

我們非常感謝時代力量立委陳椒華在國會聲援、體制外的朋友協助發聲、體制內的朋友協助和高層溝通，今日才能暫時有一個好的結果。

陳與立委協助與鐵道局溝通過程中，鐵道局局長明白表示「 判決前強拆很難看， 判決後強拆也很難看，一樣都是難看，還不如現在就強拆！」 體制內朋友也傳來訊息，賴清德對鐵道局施壓。居民一度崩潰， 但卻非常堅強的表示「 絕對不簽同意書， 就讓政府霸行來揭穿政客的虛偽」！ 對於張家拒絕拿幾十萬拆遷補償費，也要追求道德公義的堅持， 我們深表敬佩！

今日的緩拆，我們認為是林佳龍與蔡英文政府對南鐵東移案的善意。南鐵東移案的罪魁禍首就是賴清得，林佳龍與蔡英文的確不需要為賴清德擔下殺人掠地的責任！ 我們感謝蔡英文政府懸崖勒馬，沒有幹下 比大埔強拆更惡劣的暴行！

因此， 我們也期待和蔡政府有直接良性溝通的機會。南鐵抗爭並不反對鐵路地下化，反對的是東移浮濫徵收。 在賴清德今日已經沒有實質行政權力的時候，希望蔡政府能夠回歸「政府原軌借地案」。 早日完成台南鐵路地下化，共創城市發展與民主人權的雙贏！