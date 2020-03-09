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台南麻豆柚花盛開 總爺藝文中心「蘭柚爭艷」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆柚花盛開，部分柚園已開花超過6成。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，部分柚園已開花超過6成。記者周宗禎/攝影

又是台南麻豆柚花盛開時節，今年因冬雨適時，現在氣溫回暖，今年柚花提前綻放。麻豆總爺藝文中心今天表示，「柚花小鎮」麻豆藝文活動「2020柚花藝術節」熱鬧登場將持續到月底。

「2020柚花藝術節」系列活動集結市府、農會、柚農柚園、在地藝文團體及學校共同舉辦，今年加上市長黃偉哲要讓3月辦不成的國際蘭展「遍地開花」，大批蘭花移到總爺藝文中心「蘭柚爭艷」，意外成為今年麻豆春天最特殊的風景。

麻豆藝文中心表示，今年柚花藝術節因疫情忍痛捨棄了部分群聚性較高的活動主題，6大系列活動包括「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等16場次，「仍將為大家呈獻一場結合綠意、花香、茶香的藝文響宴」。

總爺藝文中心規劃的蘭花展以「燦」為主題，象徵園區春意盎然的氣氛，請來在地日籍花藝師高坂嘉玲協助，各式嬌俏的蘭花將總爺綠色隧道、廠長宿舍庭園區、招待所四周的竹籬妝點得美不勝收。

而緊鄰總爺藝文中心旁，麻豆文史工作者梁茂隆的柚園目前柚花也已盛開6成，濃郁的柚花香隨風撲鼻，柚園裡成群採蜜翩翩飛舞的白蝶。

黃偉哲與地方人士今天也到柚園，在柚花樹下茶席喝柚花茶。黃偉哲表示，柚花藝術節活動大多在戶外空氣流通的柚園舉行，也有嚴格防疫措施，他要特別向所有市民朋友及國人推薦麻豆的「春日蘭柚雙重饗宴」，邀請大家「一同乘著暖陽，走出戶外，造訪麻豆總爺的隨處花香，曬曬太陽、增強免疫力」，也舒緩因疫情而緊繃的身心。

台南麻豆柚花盛開，部分柚園已開花超過6成。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，部分柚園已開花超過6成。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，市長黃偉哲邀各地民眾來麻豆聞柚花香。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，市長黃偉哲邀各地民眾來麻豆聞柚花香。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，今年因為大量蘭花進駐，總爺藝文中心罕見「蘭柚爭艷」。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，今年因為大量蘭花進駐，總爺藝文中心罕見「蘭柚爭艷」。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，部分柚園已開花超過6成。記者周宗禎/攝影
台南麻豆柚花盛開，部分柚園已開花超過6成。記者周宗禎/攝影

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