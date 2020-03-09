台南麻豆柚花盛開 總爺藝文中心「蘭柚爭艷」

又是台南麻豆柚花盛開時節，今年因冬雨適時，現在氣溫回暖，今年柚花提前綻放。麻豆總爺藝文中心今天表示，「柚花小鎮」麻豆藝文活動「2020柚花藝術節」熱鬧登場將持續到月底。

「2020柚花藝術節」系列活動集結市府、農會、柚農柚園、在地藝文團體及學校共同舉辦，今年加上市長黃偉哲要讓3月辦不成的國際蘭展「遍地開花」，大批蘭花移到總爺藝文中心「蘭柚爭艷」，意外成為今年麻豆春天最特殊的風景。

麻豆藝文中心表示，今年柚花藝術節因疫情忍痛捨棄了部分群聚性較高的活動主題，6大系列活動包括「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等16場次，「仍將為大家呈獻一場結合綠意、花香、茶香的藝文響宴」。

總爺藝文中心規劃的蘭花展以「燦」為主題，象徵園區春意盎然的氣氛，請來在地日籍花藝師高坂嘉玲協助，各式嬌俏的蘭花將總爺綠色隧道、廠長宿舍庭園區、招待所四周的竹籬妝點得美不勝收。

而緊鄰總爺藝文中心旁，麻豆文史工作者梁茂隆的柚園目前柚花也已盛開6成，濃郁的柚花香隨風撲鼻，柚園裡成群採蜜翩翩飛舞的白蝶。