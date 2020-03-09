聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南麻豆柚花盛開 總爺藝文中心「蘭柚爭艷」
又是台南麻豆柚花盛開時節，今年因冬雨適時，現在氣溫回暖，今年柚花提前綻放。麻豆總爺藝文中心今天表示，「柚花小鎮」麻豆藝文活動「2020柚花藝術節」熱鬧登場將持續到月底。
「2020柚花藝術節」系列活動集結市府、農會、柚農柚園、在地藝文團體及學校共同舉辦，今年加上市長黃偉哲要讓3月辦不成的國際蘭展「遍地開花」，大批蘭花移到總爺藝文中心「蘭柚爭艷」，意外成為今年麻豆春天最特殊的風景。
麻豆藝文中心表示，今年柚花藝術節因疫情忍痛捨棄了部分群聚性較高的活動主題，6大系列活動包括「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等16場次，「仍將為大家呈獻一場結合綠意、花香、茶香的藝文響宴」。
總爺藝文中心規劃的蘭花展以「燦」為主題，象徵園區春意盎然的氣氛，請來在地日籍花藝師高坂嘉玲協助，各式嬌俏的蘭花將總爺綠色隧道、廠長宿舍庭園區、招待所四周的竹籬妝點得美不勝收。
而緊鄰總爺藝文中心旁，麻豆文史工作者梁茂隆的柚園目前柚花也已盛開6成，濃郁的柚花香隨風撲鼻，柚園裡成群採蜜翩翩飛舞的白蝶。
黃偉哲與地方人士今天也到柚園，在柚花樹下茶席喝柚花茶。黃偉哲表示，柚花藝術節活動大多在戶外空氣流通的柚園舉行，也有嚴格防疫措施，他要特別向所有市民朋友及國人推薦麻豆的「春日蘭柚雙重饗宴」，邀請大家「一同乘著暖陽，走出戶外，造訪麻豆總爺的隨處花香，曬曬太陽、增強免疫力」，也舒緩因疫情而緊繃的身心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言