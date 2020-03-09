感心！土庫順天宮取消媽祖出巡 經費捐給學校防疫

雲林縣土庫鎮信仰中心的順天宮每年媽祖聖誕都會出巡遶境，今年配合政策喊卡，並把媽祖出巡的部分費用22萬元，捐給鎮內4所學校及華聖啟能中心，供作添購防疫裝備之用，學校揪感心，感恩媽祖的慈愛，主委吳明貴說，出巡保平安很重要，但給學校實質的幫忙，也是媽祖所樂見。

土庫鎮順天宮是該鎮的主廟，每年農曆三月二十三日全鎮總動員，展開盛大的平安遶境，廟方主委吳明貴說，疫情持續升溫，配合政策，廟方開會決定取消今年的出巡遶境，這也是近兩百年來頭一遭，並把部分出巡的費用共22萬元，分別捐贈給鎮內學校與慈善機構，供作防疫之用。

今天上午土庫商工、土庫國中、土庫國小、永年中學各獲贈5萬元、人數較少的華聖啟能中心2萬元，由各校校長代表接受，作為防疫費用。同時廟方所辦的「塗褲媽祖慈愛獎學金」仍持續發放。

土庫商工校長何佩玲、土庫國小校長關勝周說，目前全國動員防疫，目前各校額溫槍、口罩、酒精等防疫物資仍需再補充，順天宮媽祖能把出巡費用節省捐給學校，保護小朋友、老師的健康，意義非凡，他們很感謝廟方和媽祖的愛心。