聽新聞
test
0:00 / 0:00
感心！土庫順天宮取消媽祖出巡 經費捐給學校防疫
雲林縣土庫鎮信仰中心的順天宮每年媽祖聖誕都會出巡遶境，今年配合政策喊卡，並把媽祖出巡的部分費用22萬元，捐給鎮內4所學校及華聖啟能中心，供作添購防疫裝備之用，學校揪感心，感恩媽祖的慈愛，主委吳明貴說，出巡保平安很重要，但給學校實質的幫忙，也是媽祖所樂見。
土庫鎮順天宮是該鎮的主廟，每年農曆三月二十三日全鎮總動員，展開盛大的平安遶境，廟方主委吳明貴說，疫情持續升溫，配合政策，廟方開會決定取消今年的出巡遶境，這也是近兩百年來頭一遭，並把部分出巡的費用共22萬元，分別捐贈給鎮內學校與慈善機構，供作防疫之用。
今天上午土庫商工、土庫國中、土庫國小、永年中學各獲贈5萬元、人數較少的華聖啟能中心2萬元，由各校校長代表接受，作為防疫費用。同時廟方所辦的「塗褲媽祖慈愛獎學金」仍持續發放。
土庫商工校長何佩玲、土庫國小校長關勝周說，目前全國動員防疫，目前各校額溫槍、口罩、酒精等防疫物資仍需再補充，順天宮媽祖能把出巡費用節省捐給學校，保護小朋友、老師的健康，意義非凡，他們很感謝廟方和媽祖的愛心。
吳明貴表示，今年雖停辦出巡，但因疫情持續嚴重，廟方決定在四月五日舉辦庚子年赦日「護國禳災祈安植福」法會，歡迎大家踴躍參加，為國家祈福。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言