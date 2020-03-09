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台南國際蘭展撤展 3500組盆花移到總爺藝文中心
台南舉辦的「2020台灣國際蘭展」受新冠肺炎疫情影響決定延期，展場撤展留下的3萬多株蘭花，有2500組今天移到麻豆總爺藝文中心， 後續還有1000組進駐。
市長黃偉哲上午到總爺藝文中心查看蘭花裝置戶外的狀況。他表示，蘭展事實上是精彩可期，雖然已經延期了，但期待「這個新的國際蘭展在下半年」如期舉辦，能夠讓更多人來看到「我們全世界最具競爭力的蘭花」。
蘭展的蘭花正陸續移往台南10多處景點。黃偉哲說，到知名景點和風景區遍地開花，也能讓遊客看見蘭花之美。
總爺藝文中心表示，配合規劃的蘭花策展以「燦」為主題，象徵園區春意盎然的氣氛。在花藝師高坂嘉玲的巧思下，各式嬌俏的蘭花將總爺綠色隧道、廠長宿舍庭園區、招待所四周的竹籬妝點得美不勝收；而緊鄰總爺藝文中心旁的柚園，目前柚花也已盛開6成，濃郁的柚花香隨風撲鼻，柚園裡成群採蜜翩翩飛舞的白蝶，訴說著春日的美好。
黃偉哲表示，邀請大家一同乘著暖陽，走出戶外，造訪麻豆總爺的隨處花香，他也推薦大家近期不妨多前往上述11個遍地開花的戶外空間走走，曬曬太陽、增強免疫力，也舒緩因疫情而緊繃的身心。
市府表示，主題館的3萬多株蘭花送往台南文化中心、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、左鎮化石館、水道博物館、安平古堡、水交社、赤崁樓、德元埤荷蘭村及虎頭埤風景區等景點，由各區進行蘭花布置及行銷教育。
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