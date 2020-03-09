用廚餘養豬 雲縣府去年12月迄今開罰3養豬場各3萬元

雲林縣政府從2018年底開始禁止廚餘養豬，近期非洲豬瘟疫情仍未降溫，縣府去年12月至今查獲3養豬場仍用廚餘養豬，各開罰3萬元。

縣府動植物防疫所表示，今年亞洲地區仍有中國、越南、韓國、印尼、緬甸及菲律賓等國家，出現非洲豬瘟案場，豬農與民眾仍需提高警覺。

動植物防疫所所長廖培志說，農委會去年12月26日修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」公告，同月30日訂定發布「飼料管理法第29條第二款所定使用違法廚餘案件裁罰基準」。對於未取得廚餘合法再利用資格的養豬場，罰則以3萬元起，依違規次數累進加重罰鍰，最高可罰300萬元。

廖培志所長表示，去年底至今已查獲3件違規養豬場，並各裁處3萬元，如果再次違規，罰鍰將提高至20萬元，請豬農務必配合防疫政策，杜絕廚餘養豬傳播疫病風險，並切勿以身試法，以免遭受重罰。