蔡育輝助防疫供10萬公升次氯酸水 上午起免費發放

新冠肺炎讓人聞之色變，台南市市議員蔡育輝今在新營服務處提供10萬公升次氯酸水，免費發放給鄉親，提醒大家次氯酸水不是拿來喝的，也不宜噴在人體上，領取後要注意保存速用完。

蔡育輝這次透過台南市副議長林炳利協助，特別取得這批次氯酸水，今上午9時起至下午4時免費發放給學校及鄉親，蔡育輝還貼心地送給抹布方便擦拭。而一般用戶可領取1公升，學校不限，每校至少領取20公升，也有鹽水區學校一次領取60公升，帶來感謝狀感謝蔡育輝的愛心。

為讓鄉親都能獲知這項訊息，蔡育輝除透過臉書、粉專及宣傳車宣傳，也主動聯繫新營區學校，今一早就有鄉親前來排隊等候，蔡育輝說，希望民間力量大發揮，大家都能做好自身的防疫措施，減少疫情蔓延的可能性。