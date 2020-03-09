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蔡育輝助防疫供10萬公升次氯酸水 上午起免費發放
新冠肺炎讓人聞之色變，台南市市議員蔡育輝今在新營服務處提供10萬公升次氯酸水，免費發放給鄉親，提醒大家次氯酸水不是拿來喝的，也不宜噴在人體上，領取後要注意保存速用完。
蔡育輝這次透過台南市副議長林炳利協助，特別取得這批次氯酸水，今上午9時起至下午4時免費發放給學校及鄉親，蔡育輝還貼心地送給抹布方便擦拭。而一般用戶可領取1公升，學校不限，每校至少領取20公升，也有鹽水區學校一次領取60公升，帶來感謝狀感謝蔡育輝的愛心。
為讓鄉親都能獲知這項訊息，蔡育輝除透過臉書、粉專及宣傳車宣傳，也主動聯繫新營區學校，今一早就有鄉親前來排隊等候，蔡育輝說，希望民間力量大發揮，大家都能做好自身的防疫措施，減少疫情蔓延的可能性。
儘管事前有宣導請民眾自備不透光的容器來裝，但還有許多鄉親帶著一般的寶特瓶來，蔡育輝指示工作人員準備舊報紙及手提袋代為包裝，並貼心地準備抹布讓民眾回家擦拭消毒，也發給「次氯酸水使用說明單」，提醒民眾注意使用及保管方式，讓次氯酸水發揮最大效果。
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