嘉縣重陽敬老禮金申請匯款作業 延長受理無期限

今年的重陽節為10月25日，為展現對長輩的敬意，嘉義縣長縣長翁章梁延續發放重陽敬老禮金的政策，發放對象為縣內年滿65歲且在6個月前已設籍在嘉義縣的民眾，並在重陽節前一個月仍在籍，65歲到89歲長輩每人領取禮金3000元，90歲到99歲每人6000元，百歲以上人瑞，每人9000元。

社會局統計去年度禮金發放情形，選擇以匯款人數約4472人，現金親領人數6萬7271人，現金代領人數為2萬8920人，翁章梁特別指示社會局，今年禮金發放期間預計在10月19日至23日，針對以往無法在期間內親自領取禮金的民眾，輔導申請匯款，減少代領不便。

為提供便民服務，社會局與18鄉鎮市公所合作，將以往3個月的申請匯款期限，改為全年可受理；考量行政作業期程，8月以後申請匯款者，當年度仍適用現金領取，隔年度才開始提供匯款服務。

民眾若要申請匯款，可至戶籍所在地的鄉鎮市公所及村里辦公室，申請者需攜帶長者的國民身分證件影本，正本需供查驗、指定農會帳戶封面影本、印章(委託者需簽具委託同意書)，未申請匯款者視為選擇現金發放，由縣府人員至各村里發放。