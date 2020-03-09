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清明將至因應新冠肺炎疫情 雲林3鄉鎮推「線上祭拜」

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
二崙鄉長鍾福助展示如何使用網路追思。記者李京昇／攝影
二崙鄉長鍾福助展示如何使用網路追思。記者李京昇／攝影

因應新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣長張麗善今天帶領縣府民政、消防與衛生等多個單位，推廣多項服務，並宣導清明節前後十天都是祭拜日，盼達到分散祭拜人流，其中還有三鄉鎮推「線上祭拜」服務，讓民眾免於群聚風險。

張麗善說，下個月就是清明節，為避免群聚，將向民眾宣導3月10日到4月10日都可前往祭拜祖先，且每個公墓、納骨塔都有專人服務，並進行酒精消毒等防疫。

她也呼籲，民眾若要進入納骨塔，要求配合量體溫、手部消毒並戴口罩才能入內，因應疫情尚未穩定，請鄉親祭拜從簡，推派代表祭拜，減少掃墓人潮。

雲林縣府民政處副處長陳良駿表示，民政處也發文給20鄉鎮市公所，勸導考量疫情停辦大型法會，若要舉行則採取降低祭拜桌數減少規模，並拉長供桌間的距離。

另外，口湖、二崙與北港3鄉鎮公所，都有推出「線上祭拜」服務，民眾不用舟車勞頓，也比較環保又避免感染，一舉數得，民眾可多加運用。

二崙鄉長鍾福助說，鄉公所今年因應疫情，埤塘公墓推出網路追思，民眾只要憑入塔使用權狀，就可以免費申請帳號，進入到網站再輸入身分證後六碼為密碼跟序號，即可找到祖先姓名，並有一千元線上金額，在線上供桌祭拜水果、上香、燒金紙。

雲林縣消防局長林文山也呼籲，民眾掃墓謹守「4不2記得」口訣，4不就是「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟煙蒂、「不」放爆竹煙火；2「記得」撲滅殘火、「記得」隨手收拾垃圾，避免掃墓釀成意外。

清明節將至，雲林縣長張麗善（後排中）等人今天推廣民眾祭拜從簡。記者李京昇／攝影
清明節將至，雲林縣長張麗善（後排中）等人今天推廣民眾祭拜從簡。記者李京昇／攝影
下個月就是清明節，雲林縣府民政處今舉辦防疫會議，並提到有三鄉鎮推出線上祭拜服務，盼民眾多加利用，避免群聚風險，圖為掃墓景況示意圖。圖／本報資料照
下個月就是清明節，雲林縣府民政處今舉辦防疫會議，並提到有三鄉鎮推出線上祭拜服務，盼民眾多加利用，避免群聚風險，圖為掃墓景況示意圖。圖／本報資料照

疫情 清明節 張麗善

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