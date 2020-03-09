台南安平「哩咁災」防災創意展 鄉土文化館與您見面

天有不測風雲，人有旦夕禍福，面對近年來氣候的極端變化，要做好居安思危的準備，台南市安平區公所即日起至5月21日，在安平鄉土文化館辦理「哩咁災」防災創意展，展示不同災害的情境，同時結合安平的特色文化以及周邊商品，讓防災展覽更有活力。

這次展覽安平區公所和台南應用科技大學視覺傳達設計系團隊合作，邀請視傳系學生自展覽規劃、設計、布展開始，為鄉土文化館量身打造防災創意展覽。

佈展以「推動防災概念」為主軸，結合地震、颱風、火災、水災、海嘯、登革熱、消防等議題，並融入即時的「武漢肺炎（新冠狀病毒）」防疫資訊，透過展覽宣導，給予民眾第一手的資料。

展覽開放時間配合安平鄉土文化館營運，周二至周五上午10點至12點、下午2點至6點，周六至周日上午10點至下午6點，周一休館。市長黃偉哲說，中央地方一條心、捍衛台灣有信心，呼籲市府與民間一同合作，公私協力整合資源，共同建立全方位防災安全體系。