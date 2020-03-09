台江黑琵季 3/28邀請大小朋友春遊七股

3月春暖花開時也是度冬黑面琵鷺北返期，台江國家公園管理處舉辦「台江黑琵季」閉季系列活動，邀請大家3月28日春遊台江七股，一起來「黑面琵鷺賞鳥亭」歡送黑面琵鷺祝福千里北返一路平安。

黑面琵鷺在台江主要度冬期至3月底，此時進入繁殖期的金黃羽黑琵最美，也是觀賞認識黑琵最佳時期，台管處3月28日在台南市七股黑面琵鷺生態保護區賞鳥亭，辦理「台江黑琵季–春遊台江・Happy好行」閉幕活動。

3月28日當天活動有「Happy探索趣」與「千里飛行到台江」，「Happy探索趣」透過鳥類特徵探索、實地觀察與生態遊戲，認識黑面琵鷺在台灣生態環境保育重要性，活動時間自上午9時至12時需網路報名，費用100元。

「千里飛行到台江」闖關活動，先觀賞金黃羽黑琵，聽黑琵千里飛行遷徙解說，從那裡來？飛經那裡？飛行的速度等等黑琵遷徙百問大探索，最後參加黑琵大富翁真人PK賽，每組優勝者可獲得「台江風雲」攝影筆記本1本，本活動請至七股黑面琵鷺賞鳥亭活動現場免費報名，三代親屬同堂報名贈送活動紀念品1份。

台管處另於3月14日與21日舉辦「黑琵社區單車遊–春遊七股黑琵鹽田」，以單車漫遊七股漁村社區，認識社區產業發展演變，廟宇建築信仰等（親子需自備單車），費用150元，時間自當天上午8點30分至12點30分。各活動詳情與報名資訊請上台管處網頁。https://www.tjnp.gov.tw/，或電話洽詢06-2842600轉1508洪小姐。