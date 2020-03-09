聽新聞
test
0:00 / 0:00
台江黑琵季 3/28邀請大小朋友春遊七股
3月春暖花開時也是度冬黑面琵鷺北返期，台江國家公園管理處舉辦「台江黑琵季」閉季系列活動，邀請大家3月28日春遊台江七股，一起來「黑面琵鷺賞鳥亭」歡送黑面琵鷺祝福千里北返一路平安。
黑面琵鷺在台江主要度冬期至3月底，此時進入繁殖期的金黃羽黑琵最美，也是觀賞認識黑琵最佳時期，台管處3月28日在台南市七股黑面琵鷺生態保護區賞鳥亭，辦理「台江黑琵季–春遊台江・Happy好行」閉幕活動。
3月28日當天活動有「Happy探索趣」與「千里飛行到台江」，「Happy探索趣」透過鳥類特徵探索、實地觀察與生態遊戲，認識黑面琵鷺在台灣生態環境保育重要性，活動時間自上午9時至12時需網路報名，費用100元。
「千里飛行到台江」闖關活動，先觀賞金黃羽黑琵，聽黑琵千里飛行遷徙解說，從那裡來？飛經那裡？飛行的速度等等黑琵遷徙百問大探索，最後參加黑琵大富翁真人PK賽，每組優勝者可獲得「台江風雲」攝影筆記本1本，本活動請至七股黑面琵鷺賞鳥亭活動現場免費報名，三代親屬同堂報名贈送活動紀念品1份。
台管處另於3月14日與21日舉辦「黑琵社區單車遊–春遊七股黑琵鹽田」，以單車漫遊七股漁村社區，認識社區產業發展演變，廟宇建築信仰等（親子需自備單車），費用150元，時間自當天上午8點30分至12點30分。各活動詳情與報名資訊請上台管處網頁。https://www.tjnp.gov.tw/，或電話洽詢06-2842600轉1508洪小姐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言