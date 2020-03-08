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台灣國際蘭展賞花 虎頭埤風景區邀賞花

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情疫情延期，部分蘭花移往虎頭埤風景區展示。圖／虎頭埤風景區提供
台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情疫情延期，部分蘭花移往虎頭埤風景區展示。圖／虎頭埤風景區提供

2020台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情疫情延期，為讓已佈展的蘭花延續綻放，台南市政府將部分蘭花分送給新化虎頭埤風景區、柳營德元埤荷蘭村等地佈置園區，邀請遊客來賞花、踏青。

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，正是春暖花開，台南有多處賞花亮點，虎頭埤風景區不僅有蘭花布置，入園兩側也種植花卉，目前也正值園區黃花風鈴木、木棉花開花季節，處處點綴著湖畔綠意。

虎頭埤風景區主任陳宏田也歡迎遊客來園區賞蘭花外，還能在黃花風鈴木、木棉花樹下拍攝浪漫美照，與花共舞，他說，虎頭埤風景區特別推出本月11日起至17日，凡購買全票2張(或滿160元)入園，即可兌換小蘭花一盆，平日限量100盆、假日200盆，送完為止，詳細活動內容見虎頭埤風景區官網，或洽詢虎頭埤風景區管理所（06）5901325。

市府表示，這次主題館3萬多株蘭花，分送台南文化中心、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、左鎮化石館、水道博物館、安平古堡、水交社、赤崁樓、德元埤荷蘭村及虎頭埤風景區、民治中心等各個景點，由各區進行蘭花部置及行銷教育使用。

虎頭埤 風鈴木 疫情

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