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3座小橋有大愛 嘉邑行善團為偏鄉建造愛心橋
嘉義市嘉邑行善團為大埤鄉三結、嘉興村興建3座橋，今天同步謝土通行，雖都是短短的小橋，卻帶給偏村莫大便利，地方感謝嘉邑行善團義舉，提升鄉內交通、農運便利與安全，並慎重其事請來六房媽祖、玄天上帝見證，全村鑼鼓喧天，歡喜通行。
大埤鄉長林森寶說，三結、嘉興兩村落3座無名橋，老舊失修，車輛往來危險，也影響農產運輸，地方財難以改建，幸有嘉邑行善團伸出援手，一口氣改建了3座橋，命名為仁星橋、仁見橋、仁河橋。
林鄉長說，仁星橋位於三結村的雲181鄉道，是重要的通行道路，人車多，很需要趕緊改善；其中一座位於重要農路上，橋型不佳且沒有護欄，一不小心容易摔到橋下，安全堪虞；仁河橋位於嘉興村高速公路旁，因橋面過低，強降雨時會阻礙水流，造成附近農田淹水。
3座橋今天同步舉辦謝土典禮，副縣長謝淑亞、林鄉長及大批村民到場慶賀，並感謝嘉邑行善團善心義舉， 改善後對三結村及嘉興村居民行車安全、農產運輸。
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