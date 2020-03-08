前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

前麻豆鎮長沈國民昨中午病故，享壽69歲。沈曾任兩屆麻豆鎮長，任內展現魄力爭取麻豆市五、公所大樓闢建等重大建設，也因捲入垃圾場、市五貪瀆案最後身陷囹圄，友人說，沈晚年為癌症化療身心俱疲，如今算是解脫，希望一路好走。

據知，假釋後的沈國民近年行事低調，去年罹癌發現癌細胞已轉移，多次進出柳營奇美醫院化療，惜病況每下愈況，數天前曾回麻豆老家，未料病況又惡化回診，經醫師救治無效，昨中午由家人接回老家過世，告別式本月17日將在老家舉行。

沈國民原是消防隊員後參政，民國83年3月至91年3月連任兩屆麻豆鎮長，任內強勢執法，先後取締流動攤販盤踞打通麻豆中正路中央市場沿線，也大刀闊斧打通麻豆興中路55巷，同時力爭市道171線麻豆往官田拓寬截彎取直，獲得當時省府主席宋楚瑜支持 、完成。

而麻豆公所原位於目前麻豆郵局，因空間不足停車困難，沈決定變賣遷往忠孝路現址，當時被反對陣營抨擊是「敗家子」，沈國民當時也強勢回擊喊出「為歷史負責，創造新麻豆」口號，牽動地方政壇。

「對地方有貢獻，但也留下汙點。」不便具名公所員工說，沈國民是地方少有「霸氣」的行政首長，當年將麻豆文旦節辦得有聲有色，也願意承擔解決地方建設一些沈屙，若無當年堅持要遷建公所，現在問題恐更大，至於變賣公所情事，他認為，有效解決辦公廳舍空間不足與停車問題，算是有遠見。

另名地方人士則說，麻豆市五引起爭議迄今風波未解，沈國民又捲入貪瀆，還有垃圾場購地弊案，也遭法院判刑，縱橫地方政壇多年，惜最後留下人生汙點。