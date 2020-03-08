北港媽出巡是否如期舉行 朝天宮明開會決定

雲林縣北港朝天宮每年農曆三月十九、二十日媽祖出巡遶境，是國內第一個被文化部列為國家重要民俗的宗教活動，每年吸引成千上萬人潮迎神賽會，今年受疫情影響，這項遶境是否要如期舉行，引起各界重視，網友更是議論不斷，朝天宮董監事會將於明天開會作出最後決定。

北港朝天宮媽祖出巡「迓媽祖」，延傳三百多年，除了神轎隊出巡，龐大的陣頭，也發展出台灣特有的民俗藝陣，深具文化保存價值，10多年前被文化部列為台灣第一個國家重要民俗，尤其列屬台灣三大炮的媽祖犁轎、及真人藝閣、百年藝陣，都是台灣宗教發展出來的重要民俗活動。

因此，每年北港媽祖出巡，總會吸引成千上萬遊客到北港看熱鬧，今年受疫情影響，包括大甲進香團和白沙屯媽祖進香團等大塟進香活動都已延期，眾所矚目的北港媽祖出巡，能否如期舉行，網友和信眾都很關切，尤其今年出巡日剛好是周六假期，更引來網友熱烈討論。

北港朝天宮預定明天下午召開董監事會討論，由於廟方從疫情以來，一直都配合政府的政策，一般認為取消的可能性高，不少網友也提前預測取消的可能性，但仍有人抱持如期舉行的期待。