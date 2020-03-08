雲林漁港淤砂清不勝清 中央決定改變海堤工法

六輕填海造地改變了雲林海岸地形，帶來漁港淤沙，清不勝清，花費龐大，經學者研究認為漂沙使海岸底基不穩，海浪失去屏障，造成防波堤壽命大打折扣，立委蘇治芬會同農委會與漁業署會勘，決定採用學界建議，改以沙腸袋工法，就地攔砂穩固堤基後，再進行築堤，既可恐固海堤，也可解決漁港淤沙的老問題，一舉兩得。

針對雲林縣箔子寮漁港淤砂及防波堤老舊損壞問題，立委蘇治芬接獲漁民陳情後，邀集農委會和漁業署成立專案小組檢討，蘇治芬說，六輕造陸改變了濁水溪出海口流砂的變動，經過去監造海堤工程的成功大學，發現箔子寮漁港一帶的海堤設施，壽命短功效不彰，主要是因海岸底基流砂多，堤基不穩，容易地盤下陷或被海浪沖損。

蘇治芬說，學者發現港域漂砂多，帶來淤砂，而外海原有的砂源卻被六輕陸塊攔阻，失去了原有的天然沙洲屏障，使海浪直衝而入，衝擊海堤設施，這也是多年來海堤壞得快，漁港淤砂清不完的原因之一。

陳情的漁民指出，漁港北側防波堤，下陷嚴重，只要漲潮就淹沒，毫無屏障功能，雖有用消波塊保護，但防坡堤愈陷愈深，也愈來愈脆弱，他們要求加高加長。

陳添壽等人指出，各方研究結果，認為漁港海堤不宜一味加高或加長，應以沙腸袋先框住一個範圍，攔砂成一塊沙洲作為海堤的基礎，待1至2年地質穩固後，再進行混凝土海堤延伸工程，唯有順應當地的海岸運動，方可讓海堤更加堅固，不致做好很快又被沖壞。