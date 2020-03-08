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雲林漁港淤砂清不勝清 中央決定改變海堤工法

聯合報 / 記者蔡維斌／即時報導
雲林海岸地形改變，每天漲潮漁港的防波堤就被海水淹沒，完全喪失防波功能，中央決定改變過去工法，將用天然的沙腸袋工法進行攔砂再築堤，以求一勞永逸。記者蔡維斌／攝影
雲林海岸地形改變，每天漲潮漁港的防波堤就被海水淹沒，完全喪失防波功能，中央決定改變過去工法，將用天然的沙腸袋工法進行攔砂再築堤，以求一勞永逸。記者蔡維斌／攝影

六輕填海造地改變了雲林海岸地形，帶來漁港淤沙，清不勝清，花費龐大，經學者研究認為漂沙使海岸底基不穩，海浪失去屏障，造成防波堤壽命大打折扣，立委蘇治芬會同農委會與漁業署會勘，決定採用學界建議，改以沙腸袋工法，就地攔砂穩固堤基後，再進行築堤，既可恐固海堤，也可解決漁港淤沙的老問題，一舉兩得。

針對雲林縣箔子寮漁港淤砂及防波堤老舊損壞問題，立委蘇治芬接獲漁民陳情後，邀集農委會和漁業署成立專案小組檢討，蘇治芬說，六輕造陸改變了濁水溪出海口流砂的變動，經過去監造海堤工程的成功大學，發現箔子寮漁港一帶的海堤設施，壽命短功效不彰，主要是因海岸底基流砂多，堤基不穩，容易地盤下陷或被海浪沖損。

蘇治芬說，學者發現港域漂砂多，帶來淤砂，而外海原有的砂源卻被六輕陸塊攔阻，失去了原有的天然沙洲屏障，使海浪直衝而入，衝擊海堤設施，這也是多年來海堤壞得快，漁港淤砂清不完的原因之一。

陳情的漁民指出，漁港北側防波堤，下陷嚴重，只要漲潮就淹沒，毫無屏障功能，雖有用消波塊保護，但防坡堤愈陷愈深，也愈來愈脆弱，他們要求加高加長。

陳添壽等人指出，各方研究結果，認為漁港海堤不宜一味加高或加長，應以沙腸袋先框住一個範圍，攔砂成一塊沙洲作為海堤的基礎，待1至2年地質穩固後，再進行混凝土海堤延伸工程，唯有順應當地的海岸運動，方可讓海堤更加堅固，不致做好很快又被沖壞。

官員表示，沙腸工程可將沙留在港口北側，固砂才能保護海岸及漁港，未來興建海堤才能更堅固，同時漂沙一旦被攔下，漁港淤砂也會獲改善，海堤牢固、海港減淤，這種天然工法一舉兩得，目前工程已進行規劃設計中。

立委蘇治芬會同農委會和漁業署對箔子寮漁海一帶的海堤設施進行總檢討，決定將以沙腸袋進行攔砂築堤，以求海堤防汛更加鞏固。圖／蘇治芬服務處提供
立委蘇治芬會同農委會和漁業署對箔子寮漁海一帶的海堤設施進行總檢討，決定將以沙腸袋進行攔砂築堤，以求海堤防汛更加鞏固。圖／蘇治芬服務處提供
立委蘇治芬會同農委會和漁業署對箔子寮漁海一帶的海堤設施進行總檢討，決定將以沙腸袋進行攔砂築堤，以求海堤防汛更加鞏固。圖／蘇治芬服務處提供
立委蘇治芬會同農委會和漁業署對箔子寮漁海一帶的海堤設施進行總檢討，決定將以沙腸袋進行攔砂築堤，以求海堤防汛更加鞏固。圖／蘇治芬服務處提供
雲林海岸因六輕造陸改變漂砂運動，使得有的海堤積滿漂沙，影響防波堤壽命，也帶來漁港淤砂，中央將改變傳統築堤工法來因應。圖／蘇治芬服務處提供
雲林海岸因六輕造陸改變漂砂運動，使得有的海堤積滿漂沙，影響防波堤壽命，也帶來漁港淤砂，中央將改變傳統築堤工法來因應。圖／蘇治芬服務處提供

蘇治芬 六輕 漁民

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