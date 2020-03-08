雲林漁港淤砂清不勝清 農委會決定改用沙腸袋工法

六輕改變了雲林海岸地形，造成雲林縣箔子寮漁港淤沙，年年清淤年年淤，清不勝清，花費龐大，經學者研究認為漂沙造成海岸底基不穩，連同防波海堤也下陷嚴重，立委蘇治芬會同農委會與漁業署勘查後，決定採用學界建議，以天然的沙腸袋工法，就地攔砂再打造海堤堤基，也可解決漁港淤沙的老問題，一舉兩得。

針對雲林縣箔子寮漁港淤砂問題，立委蘇治芬邀集農委會和漁業署成立專案小組檢討，蘇治芬說，六輕造陸改變了濁水溪出海口流砂的變動，經過去監造海堤工程的成大學，發現箔子寮漁港一帶的海堤或攔砂霸等海岸設施，壽命短功效不彰，主要是因海岸底基流砂多，使海堤基座不穩，容易地盤下陷或被海浪沖損。

蘇治芬說，學者也發現，港域一帶漂砂多，但外海原有的砂源卻被六輕陸塊攔阻，使六輕以南的外海，失去了原有的天然沙洲屏障，使海浪直衝而入，直接衝擊海岸設施，這也是多年來海堤壞得快，漁港淤砂清不完的原因之一。

由於漁港海堤崩壞嚴重，漁民陳情指出，位於漁港北側的防波堤，下陷嚴重，只要漲潮就淹沒，完全毫無屏障功能，他們要求加高加長。蘇治芬會同農委會副主委陳添壽、漁業副署長王正芳等人踏勘。

陳添壽等人指出，經檢討該漁港的海岸設施，認為不宜一味加高或加長，為徹底解決海岸漂砂及侵蝕淤積等問題，應以沙腸袋先框住一個範圍，攔砂成一塊沙洲作為海堤的基礎，待1至2年地質穩固後，再進行混凝土海堤延伸工程，順應當地的海岸運動，方可穩固海堤，不致做好很快又被沖壞。

陳添壽等人表示，沙腸工程可將沙留在港口北側，固砂才能保護海岸及漁港，未來興建海堤才能更堅固，同時漂沙一旦被攔下，漁港淤砂也會獲改善，海堤牢固、海港減淤，一舉兩得，目前工程已進行規劃設計中。