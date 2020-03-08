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台灣國際蘭展「遍地開花」 南瀛天文館也能賞花

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花，台南市長黃偉哲（右）今前往巡視。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花，台南市長黃偉哲（右）今前往巡視。記者謝進盛／攝影

天文館也能賞花；2020台灣國際蘭展因應疫情延期，台南市政府將原已佈展花卉改以「遍地開花」形式在全市合適地點展出。南瀛天文館率先運用約 3000 株待展蘭花打造星光與花朵奇遇記，即日起至本月22日展出。

南瀛天文館這次與中華花藝設計協會台南分會共同合作，在園區內巧妙 以「花」現「星」世界為主題 規畫7 處 特色 展區， 包括 「花現星世界」 、 「望。花。筒」 、 「花 。 火」、「 星花怒放 」 、「 花 の 星 事 」 、 「花好月圓」、 「冰與花之歌 」 等，讓花藝與天文跨 相互輝映；除訴說星光與花朵的神奇相遇，呈現既觀星又賞花的美麗浪漫氛圍 。

台南市長黃偉哲今前往大內區南瀛天文館視察「遍地開花」佈展進度，也詢問遊客滿意度，有遊客向黃偉哲笑說，來天文館還能看到蘭展又驚又喜，甚至還到處拍照打卡，差點就忘記原來要逛天文館的目的了。

黃偉哲也與遊客合照互動，還和小朋友玩起認識太陽黑子的「金烏神射手」 遊戲，並透過人類即將登陸火星的議題和遊客分享對於太空科技發展和地球環境 危機的反思。

南瀛科學教育館館長何秋蓮說，南瀛天文館不僅有全台唯一3D 球幕劇場和全台第二大的76公分望遠鏡，近年更以開發天文特色課程「星動時課」，帶動國小校園學習天文風潮。

她說，園區周圍可見惡地形及河階地質風貌，一旁還有曾文溪潺繞流經， 大冠鳩和獨角仙更是園區常客，夜間觀星導覽體驗深獲好評，現今再加上蘭花主題展點綴，更添看頭。

台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花，台南市長黃偉哲（右）今前往聽取工作人員簡報。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花，台南市長黃偉哲（右）今前往聽取工作人員簡報。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花，台南市長黃偉哲（中）與小朋友同樂。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花，台南市長黃偉哲（中）與小朋友同樂。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展「遍地開花」，在南瀛天文館也能賞花。記者謝進盛／攝影

天文館 黃偉哲 賞花

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