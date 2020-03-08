相揪來散步聽導覽 探訪濕地悠遊台江綠建築

因應新冠肺炎疫情，台江國家公園遊客中心周二至周日定時導覽服務，即日起移至戶外舉行，安排民眾戶外出遊行程，除了拍照打卡，也能一窺美麗高腳屋建築設計的秘密與各種環境友善對話的小巧思，在煙波上、水草間領略台江濕地與綠建築之美。

戶外定時導覽時間為周二至周日，每天4場，分別為上午10點及11點、下午2點半及3點半，每場約20分鐘，採現場免費報名參加，歡迎有興趣的民眾於指定時間至遊客中心門口集合。

鄰近四草大橋的台江國家公園遊客中心，特殊的水上高腳屋建築設計，雪白的建築群座落在魚塭上，波光粼粼相互映照，吸引許多目光，已成為台南的知名景點之一。

台江國家公園管理處說，除了定時導覽場次移師戶外，台江國家公園遊客中心館內仍開放參觀，開放時間為周二至周日上午9點至下午5點。配合防疫工作，針對館內加強環境清潔消毒，並盡可能維持環境通風；現場備有酒精或乾洗手提供遊客消毒使用；第一線服務同仁則每日量測體溫加強自主健康管理，並配合防疫機關協助防疫宣導。