相揪來散步聽導覽 探訪濕地悠遊台江綠建築

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聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
因應新冠肺炎疫情，台江國家公園遊客中心周二至周日定時導覽服務即日起移至戶外舉行，讓民眾一窺美麗高腳屋建築設計的秘密。圖/台江國家公園管理處提供
因應新冠肺炎疫情，台江國家公園遊客中心周二至周日定時導覽服務即日起移至戶外舉行，讓民眾一窺美麗高腳屋建築設計的秘密。圖/台江國家公園管理處提供

因應新冠肺炎疫情，台江國家公園遊客中心周二至周日定時導覽服務，即日起移至戶外舉行，安排民眾戶外出遊行程，除了拍照打卡，也能一窺美麗高腳屋建築設計的秘密與各種環境友善對話的小巧思，在煙波上、水草間領略台江濕地與綠建築之美。

戶外定時導覽時間為周二至周日，每天4場，分別為上午10點及11點、下午2點半及3點半，每場約20分鐘，採現場免費報名參加，歡迎有興趣的民眾於指定時間至遊客中心門口集合。

鄰近四草大橋的台江國家公園遊客中心，特殊的水上高腳屋建築設計，雪白的建築群座落在魚塭上，波光粼粼相互映照，吸引許多目光，已成為台南的知名景點之一。

台江國家公園管理處說，除了定時導覽場次移師戶外，台江國家公園遊客中心館內仍開放參觀，開放時間為周二至周日上午9點至下午5點。配合防疫工作，針對館內加強環境清潔消毒，並盡可能維持環境通風；現場備有酒精或乾洗手提供遊客消毒使用；第一線服務同仁則每日量測體溫加強自主健康管理，並配合防疫機關協助防疫宣導。

台江 綠建築 國家公園

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