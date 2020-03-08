影／開心農場種出地方創生 長輩、學生共創循環經濟

嘉義縣中埔鄉灣潭社區中有塊「松鶴菜園」取自台語的諧音「尚好」，由當地居民陳春吟無償出借社區使用，在灣潭社區發展協會理事長黃順忠規劃下，菜園成為村庄內長輩的情感交流場所，大家只要有空便前來菜園幫忙，堅持不灑化學農藥，長輩們還會在夜晚帶著手電筒前來抓菜蟲。

由社區長輩共同維護的「松鶴菜園」，種植的作物除供應社區內老人食堂食用外，更以便宜實惠價格，透過中正大學成人及繼續教育研究所學生黃語晨與6名來自不同科系的夥伴組成「菜一起」團隊，以臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」作為販售平台，供學生喊單後，在學校附近定點「面交」，販售新鮮蔬果。

69歲的呂陳淑興奮笑說，自己常在菜園裡忙到路燈都亮了，才發現天黑了，用心種植的蔬果，賣給「小朋友」不用賣太貴，多為10元起跳，大家吃得健康、開心就好。

陳春吟說，種植的部分蔬菜由黃語晨每週從民雄特地騎機車前來社區載回去賣，賺到的錢則作為下一次買菜籽、肥料的經費，藉此創造循環經濟。

黃語晨說，1年多前因系上老師陳毓璟的計畫，前來協助輔導灣潭社區成立老人共餐據點並協助開闢社區農場，因此與社區中的長輩們結下緣分，她發現長輩們為想了解學生們都喜歡吃什麼菜，也開始學習使用臉書，練習打字、留言回覆，就是為了與學生互動，感謝學生的支持。

「希望透過蔬菜，將不同世代串連。」黃語晨談起團隊的初衷，她也在昨天首次舉辦採樹葡萄的農事體驗，邀請了10多位校內外朋友一起來到菜園，與長輩近距離互動，未來團隊也期待以社會企業模式，開拓更多的據點協助其它社區販售蔬菜。