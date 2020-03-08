快訊

日職／王柏融敲二壘打有打點 官辦熱身賽長打率破5成

埃及團確診病毒來自歐洲 指揮中心再駁感染源之說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／開心農場種出地方創生 長輩、學生共創循環經濟

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義縣中埔鄉灣潭社區民眾劉彩娥，今年已85歲，身體仍相當硬朗，她笑說，平時只要沒事就會來到菜園幫忙，有個工作能做，真好。記者黃晴雯／攝影
嘉義縣中埔鄉灣潭社區民眾劉彩娥，今年已85歲，身體仍相當硬朗，她笑說，平時只要沒事就會來到菜園幫忙，有個工作能做，真好。記者黃晴雯／攝影

嘉義縣中埔鄉灣潭社區中有塊「松鶴菜園」取自台語的諧音「尚好」，由當地居民陳春吟無償出借社區使用，在灣潭社區發展協會理事長黃順忠規劃下，菜園成為村庄內長輩的情感交流場所，大家只要有空便前來菜園幫忙，堅持不灑化學農藥，長輩們還會在夜晚帶著手電筒前來抓菜蟲。

由社區長輩共同維護的「松鶴菜園」，種植的作物除供應社區內老人食堂食用外，更以便宜實惠價格，透過中正大學成人及繼續教育研究所學生黃語晨與6名來自不同科系的夥伴組成「菜一起」團隊，以臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」作為販售平台，供學生喊單後，在學校附近定點「面交」，販售新鮮蔬果。

69歲的呂陳淑興奮笑說，自己常在菜園裡忙到路燈都亮了，才發現天黑了，用心種植的蔬果，賣給「小朋友」不用賣太貴，多為10元起跳，大家吃得健康、開心就好。

陳春吟說，種植的部分蔬菜由黃語晨每週從民雄特地騎機車前來社區載回去賣，賺到的錢則作為下一次買菜籽、肥料的經費，藉此創造循環經濟。

黃語晨說，1年多前因系上老師陳毓璟的計畫，前來協助輔導灣潭社區成立老人共餐據點並協助開闢社區農場，因此與社區中的長輩們結下緣分，她發現長輩們為想了解學生們都喜歡吃什麼菜，也開始學習使用臉書，練習打字、留言回覆，就是為了與學生互動，感謝學生的支持。

「希望透過蔬菜，將不同世代串連。」黃語晨談起團隊的初衷，她也在昨天首次舉辦採樹葡萄的農事體驗，邀請了10多位校內外朋友一起來到菜園，與長輩近距離互動，未來團隊也期待以社會企業模式，開拓更多的據點協助其它社區販售蔬菜。

65歲的陳春霞被社區居民們稱為菜園裡的「守護神」，種植的蔬果長得又大又好，她說，種菜就像是照顧自己的孩子，沒事就會巡看看他們長多大了，菜園是與朋友聯繫情感的地方，在菜園中大家總是不藏私的分享美食，關心彼此生活近況，充滿笑聲的菜園，成了名符其實的「開心農場」。

嘉義縣中埔鄉灣潭社區中有塊「松鶴菜園」取自台語的諧音「尚好」，由當地居民陳春吟（左一）無償出借社區使用。記者黃晴雯／攝影
嘉義縣中埔鄉灣潭社區中有塊「松鶴菜園」取自台語的諧音「尚好」，由當地居民陳春吟（左一）無償出借社區使用。記者黃晴雯／攝影
中正大學成人及繼續教育研究所學生黃語晨（左一）與6名來自不同科系的夥伴組成「菜一起」團隊，以臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」作為販售平台，協助銷售灣潭社區內的新鮮蔬果。記者黃晴雯／攝影
中正大學成人及繼續教育研究所學生黃語晨（左一）與6名來自不同科系的夥伴組成「菜一起」團隊，以臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」作為販售平台，協助銷售灣潭社區內的新鮮蔬果。記者黃晴雯／攝影

延伸閱讀

南投森林浴秘境！可以賞鳥還有山林步道，隱藏版「磨石子滑梯」必玩

中聯資源化腐朽為神奇 躋身循環經濟概念股

228連假去哪玩 國發會秀地方創生私房景點

咖啡館主打「老物維修」 嘿！愛地球別貪新

相關新聞

影／黃敏惠自稱「貴婦2.0」幫忙擦計程車消毒鼓勵搭車

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，今天代市民接受，東輝科技公司捐贈乾洗手凝膠，及二氧化氯，給照護員丶清潔員及計程車業者，黃敏惠...

相揪來散步聽導覽 探訪濕地悠遊台江綠建築

因應新冠肺炎疫情，台江國家公園遊客中心周二至周日定時導覽服務，即日起移至戶外舉行，安排民眾戶外出遊行程，除了拍照打卡，也...

影／開心農場種出地方創生 長輩、學生共創循環經濟

嘉義縣中埔鄉灣潭社區中有塊「松鶴菜園」取自台語的諧音「尚好」，由當地居民陳春吟無償出借社區使用，在灣潭社區發展協會理事長...

溪口老街吹復古風 溪計畫邀民眾認識在地文化

嘉義縣溪口鄉老街昨天至今天下午4點舉辦「溪計畫」社區規劃師成果展，除了在地市集、老街展演，也在溪口鄉舊公所舉辦溪口主題展...

台1台南永康3路段明起夜間施工 警建議這樣走

台1省道台南市永康區中正北路，明（9）日起至17日，夜間將進行路面刨除鋪設，因該路段平日車流龐大，永康警分局提供建議替代...

倡導健走北港朝天宮董座 親自背著媽祖神龕步行30公里

多年來一直推倡多走路、保健康並身體力行的雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀，規定自己每日步行萬步，且疫情以來他也一向配合政策，...

因應疫情 台南環保局二手家具拍賣改採網路

受到新冠肺炎疫情影響，受到許多民眾喜愛的台南市環保局藏金閣再生家具與二手腳踏車，將改為上網拍賣，以避免人群聚集。環保局並...

溫馨！嘉市上百名志工進駐藥局 幫藥師分憂

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市政府及嘉義市志願服務推廣中心從2月20日起迄今，出動上百名志工，到藥局協助藥師，引導民眾排隊買口...

南市各職業工會結合慈濟志工為弱勢修屋 黃偉哲致謝

「社會有你們，足感心！」台南市善化區同為行動不便鄭姓夫婦，居處破舊無力修繕，經勞工局結合各職業工會及慈濟志工投入修繕作業...

一定要收藏！台南各地賞花攻略一覽表

被疫情搞得心煩嗎？春天來臨，台南市各地繁花盛開，台南市觀光旅遊局整理各地的花況，邀請民眾暫時撇開疫情，到戶外賞花，安全又...

竹崎游泳池承包商交接談不攏 公所將解約並重新招標

嘉義縣竹崎鄉立游泳池為竹崎鄉唯一一家游泳池，日前因營運單位竹崎游泳協會的新舊理事會會務及財務交接問題，本月1日起暫停營業...

示範消毒 黃敏惠自稱「跪」婦

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，昨天代表市民接受東輝科技公司捐贈乾洗手凝膠及二氧化氯，贈送給照護員丶清潔員及計程車業者，黃敏惠示範消毒、擦拭計程車，戲稱「我是貴婦2.0，跪地上做家事的家庭主婦！」

熱門新聞

影／「丟丟姊」連丟6次垃圾 被入鏡開罰7200元

免費每天送500株樹苗連送6天！嘉大森林周每人可領4株

春天掀起黃金風鈴木賞花潮 台中賞花地圖出爐

嘉明湖山屋清潔員被喻最美麗的背影 趙聰華揹傷者走3小時獲表揚

校友捐獎助學金婉拒校長表揚 要跟「大象守護神」拍照

桃園復興免費巴士將停駛 改推預約叫車「幸福巴士」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。