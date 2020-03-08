溪口老街吹復古風 溪計畫邀民眾認識在地文化

嘉義縣溪口鄉老街昨天至今天下午4點舉辦「溪計畫」社區規劃師成果展，除了在地市集、老街展演，也在溪口鄉舊公所舉辦溪口主題展覽，邀請民眾穿上「復古服裝」一同體驗最傳統的在地小故事。

策展人許芳瑜表示，本次成果展從已有進行社區營造的溪東社區出發，挑出在地最具代表性，且已傳承3、4代的8家工藝店鋪，包含五金行、齒模師、腳踏車行及理髮店等，請攝影師拍照紀錄，並於各家店舖外放置這家店的故事，讓民眾到此除了能吃最在地的美食，也能更了解溪口。

許芳瑜說，溪口老街上則邀請多位藝術家、作家、攝影師及在地工藝師、餅舖等30多家攤位，民眾到此除了聽故事，也能看表演、吃在地美食，雖然是第一次舉辦，但鄉民都很主動參與、協助，也有國中、小學生擔任活動志工，讓溪口老街增添不少人氣。

溪口鄉溪東村社區發展協會總幹事林嘉鈴表示，原本很擔心這次活動會受新冠肺炎影響減少人潮，沒想到民眾都很捧場，其中一家雙糕潤今天中午前就賣完了，感謝嘉義縣政府的大力支持，雖然市集只有兩天，但溪口鄉舊公所的展覽將開放至4月，歡迎民眾有空到溪口走走。