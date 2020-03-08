台1台南永康3路段明起夜間施工 警建議這樣走

台1省道台南市永康區中正北路，明（9）日起至17日，夜間將進行路面刨除鋪設，因該路段平日車流龐大，永康警分局提供建議替代道路，籲請用路人改道，以節省行車時間。

永康警分局說，這項工程由公路總局第五區養護工程處新化工務段施工，安排9日至17日晚上9時至翌日清晨6時進行，（周五、周六、日不施工），由於該路段除是台１省道，更是通往南科、新市、善化區要衝，平日車流量相當大，勢必會影響車流。

警方進一步說，施工範圍可分為南下與北上，南下在永康區蔦松一街至高速公路南下出口及正南五街至正南二街、北上在高速公路北上出口至蔦松一街，共3個區間。雖為夜間施工，但上述路段仍為往返市區重要道路，建議用路人提前避開中正南、北路施工路段，使用周邊替代道路通行。

另外，中正南、北路施工路段於施工期間，會採單線雙向方式疏導車流通行，請用路人配合現場指揮人員交通管制措施。

一、中正北路（蔦松一街至高速公路匝道口）建議改道路線：

1、南下：中正北路→(右轉)蔦松一街→(接) 三民街→(左轉)仁愛街→ (左轉)永安路→(右轉)中正北路。

2、北上：中正北路→(左轉)永安路→(右轉) 仁愛街→(右轉)三民街→ (接)蔦松一街→(左轉)中正北路。