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倡導健走北港朝天宮董座 親自背著媽祖神龕步行30公里

聯合報 / 記者蔡維斌/即時報導
北港朝天宮董事長蔡咏鍀背著約20公斤重的神龕，從嘉義走到雲林，步行約30多公里，體力超凡贏得稱讚。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀背著約20公斤重的神龕，從嘉義走到雲林，步行約30多公里，體力超凡贏得稱讚。記者蔡維斌／攝影

多年來一直推倡多走路、保健康並身體力行的雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀，規定自己每日步行萬步，且疫情以來他也一向配合政策，要信眾以健康為重。一支遠從台北市中和區，步行環島的「虎爺會中和分會」行走千里今天抵達嘉義，蔡咏鍀親赴前往接駕，且獨力背著20多公斤重的神龕，步行30多公里進入雲林縣，讓團員對蔡咏鍀體力極為讚許，他笑說「哥哥平常有在練！」

蔡咏鍀不諱言，多年前曾因身體欠佳，使原本也是運動健將的他，健康日走下坡，在朋友相勸下，開始走路保健，尤其選擇在日正當中行走，多曬太陽更能保健康，兩年多來，他身體力行，幾乎從不間斷，即便廟務繁忙，應酬多，他仍堅持日行萬步的原則。

幾年步行下來，蔡咏鍀重拾健康並體驗到步行和曬太陽的好處，平常也常以親身經驗力薦朋友多走路，這份堅持保健和分享健康之心，感動親友響應。就因他對健康的重視，所以在政府推倡防疫政策，減少廟會群聚，蔡咏鍀率先響應並號召百廟發起網路法會。

20多天前，一支由北港朝天宮分靈的虎爺會台北中和分會組成的進香團，由會長許聖任領軍，從中和出發沿著宜蘭、花東，人數雖不多但一路輪流以單人扛著媽祖和虎爺神龕，步行一千多公里，今天抵達嘉義朴子，蔡咏鍀有感於這支進香團步行環島倡導健康，上午親往接駕。

蔡咏鍀還親自背上約20公斤的神龕，一路從嘉義恭送媽祖進入雲林縣，預定今天下午抵朝天宮。蔡咏鍀說，成員多數年輕人，但也有70多歲的前輩跟著環島，神龕搖搖晃晃比空手難走，但大家還是展現虔誠護神之心走完全程，甚至比空手的人走得快，令人敬佩。

扛著媽祖走30多公里，大家見識了蔡咏鍀的體力，他笑說，這都是平常勤走的成果，「哥哥真的有練過！」

北港朝天宮董事長蔡咏鍀背著約20公斤重的神龕，從嘉義走到雲林，步行約30多公里，體力超凡贏得稱讚。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀背著約20公斤重的神龕，從嘉義走到雲林，步行約30多公里，體力超凡贏得稱讚。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀背著約20公斤重的神龕，從嘉義走到雲林，步行約30多公里，體力超凡贏得稱讚。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀背著約20公斤重的神龕，從嘉義走到雲林，步行約30多公里，體力超凡贏得稱讚。記者蔡維斌／攝影

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