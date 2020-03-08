溫馨！嘉市上百名志工進駐藥局 幫藥師分憂

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市政府及嘉義市志願服務推廣中心從2月20日起迄今，出動上百名志工，到藥局協助藥師，引導民眾排隊買口罩、找零錢等，減輕藥局負擔，3月4日起也在市府幫洽公民眾和員工量體溫，希望讓民眾安心，共同度過這次疫情難關。

市府社會處長林家緯說，在防疫期間藥師的工作量大增，這些到藥局幫忙的志工，幾乎都是周六日前往，緩解假日藥局人力較少的狀況，讓藥師能夠分身處理慢性病處方箋或者其他藥物諮詢，也讓想買口罩的民眾不用久候。

嘉義市志願服務協會志工黎水妹表示，實名制上路初期採購人潮不少，所以一早就要先引導民眾排隊，再協助藥師拿口罩、找零錢等。也會跟民眾提醒，現在一次可以買幾片口罩、零錢先準備好等等，全家都投入志工行列。

昱安藥局藥師陳麗櫻說，周六藥局通常都只有一位藥師，來領慢性處方箋的市民可能有30到50位，慢箋藥物種類、數量都多，需要清楚的腦筋與俐落的手腳，還要向病人解釋吃藥注意事項，若碰上買口罩的人潮，一位藥師真的應付不來，很感謝熱心又有耐心的志工。

另名在藥局幫忙的志工陳憶萍說，在防疫期間為社會做一點事、出一分力是很榮幸的，感謝政府及醫療人員的辛勞，希望疫情早日結束，大家都平安健康。

3月4日開始進入市府須量額溫、清潔手部，除辛苦的市府同仁為大家服務之外，也有熱情社福志工來幫忙。民國93年就加入志願服務行列的王昌梅，總是熱情有禮地請民眾來量體溫，更會將量好的度數提供給民眾看，相當貼心。