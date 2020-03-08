南市各職業工會結合慈濟志工為弱勢修屋 黃偉哲致謝

「社會有你們，足感心！」台南市善化區同為行動不便鄭姓夫婦，居處破舊無力修繕，經勞工局結合各職業工會及慈濟志工投入修繕作業，預計本月15日完工，市長黃偉哲上午前往視察，贈送電器用品，感謝市府團隊與各善心人士付出。

64歲善化區茄拔里案主婦人持有身心障礙資格，行動出入需依靠輪椅。丈夫鄭某已75歲，也需支撐拐杖行走，夫婦倆雖育有 1子1女，但長子經濟收入不穩定，全仰賴女兒薪資。而家中居住環境惡劣，老舊平房屋頂殘舊漏水、樑柱多處腐朽、門庭與家中出入的連接地面也崎嶇不平，婦人輪椅出入相當不便。

善化區公所、市府勞工局獲知後動員電氣同業工會展開修繕，與慈濟基金會志工夥伴投入，上月26、27日由台南市金屬業職業工會接力進行屋梁鋼骨搭建作業，29日由台南市泥水業職業工會協助地面及門庭等多處崎嶇處地面填平施工，本月2、3日由台南市金屬業職業工會進行屋頂鋼板施工。

今上午再由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會安裝天花板輕鋼架和相關電具照明等，最後由台南市油漆工程業職業工會為案家粉刷牆壁，預計本月15日大功告成。

市長黃偉哲上午由勞工局長王鑫基、善化區長方澤心等人陪同來到現場關心，黃再次感謝相關人員辛苦付出，同時表示將持續結合各界資源推動。